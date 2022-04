Dell Latitude 9330 - nowy konwertowalny laptop 2w1 z procesorami Intel Alder Lake oraz ciekawym pomysłem na touchpad

Wczoraj informowaliśmy o oficjalnej specyfikacji technicznej mobilnych stacji roboczych Dell Precision 7670 oraz Dell Precision 7770, które będą topowymi maszynami firmy na ten rok. Dodatkowo producent wprowadzi w czerwcu do sprzedaży urządzenie konwertowalne Latitude 9330 2w1 - będzie to pierwszy przenośny komputer z linii Latitude 9000 w tym roku, który oferuje specjalny zawias umożliwiający odchylenie ekranu o kąt 360 stopni. Nowość ma być niejako odpowiedzią na rozwiązania proponowane przez takie firmy jak HP (EliteBook) czy MSI (Summit Flip). Producent podzielił się pierwszymi konkretami dotyczącymi specyfikacji, aczkolwiek nie ujawniono na razie chociażby dokładnej listy procesorów, jakie znajdziemy w laptopie Dell Latitude 9330 2w1.

Dell zaprezentował nowego, konwertowalnego laptopa Latitude 9330. Komputer będzie bazował na procesorach Intel Alder Lake ze wsparciem dla funkcji Intel vPro oraz zaoferuje dość ciekawy pomysł na touchpad.

Dell Latitude 9330 2w1 oferuje przeprojektowany touchpad, na którym mogą się wyświetlać ikony aplikacji, w ten sposób uzyskując do nich szybszy dostęp już na głównym ekranie laptopa. Rozwiązanie wygląda na pozór podobnie jak chociażby ekrany ASUS ScreenPad w niektórych modelach ASUS Zenbook, jednak tutaj jest to bardziej minimalistycznie zaprojektowane. Sprzęt operuje na procesorach 12. generacji Intel Alder Lake, wspierających funkcje Intel vPro. Sądząc pod rozmiarach, spodziewamy się tutaj układów Alder Lake-P. Nie zabraknie także do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5 5200 MHz.

Dell Latitude 9330 2w1 (2022) Procesor Intel Alder Lake ze wsparciem dla Intel vPro Zintegrowany układ graficzny Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ graficzny - Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5 5200 MHz

Pamięć lutowana w płytę główną Magazyn danych 1x M.2 2230 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 13,3" WVA 16:10 2560 x 1600 pikseli (QHD+)

Dotykowy, pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 6

500 nitów, 100% sRGB, Super Low Power Złącza 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4, PD 3.0)

1x Audio-jack 3.5 mm

Opcjonalnie: port uSIM Łączność Bezprzewodowa WiFi 6E Intel AX210 + Bluetooth 5.2

Opcjonalnie łączność 5G (różne modemy w zależności od regionu) Kamera internetowa 1080p + podczerwień (m.in. dla Windows Hello) Akumulator Litowo-polimerowy, 3-komorowy, 50 Wh Waga 1,27 kg System Windows 11 Home / Pro

Co ciekawe, Dell Latitude 9330 2w1 zaoferuje tylko jeden rodzaj ekranu. Będzie to panel WVA (czyli właściwie IPS) o przekątnej 13,3", rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz proporcjach 16:10. Ekran wspiera funkcję, którą Dell określa jako "Super Low Power" i dzięki której matryca ma pobierać bardzo mało mocy, co z pewnością wpłynie na osiągi na akumulatorze. Wśród portów znajdziemy wyłącznie dwa złącza Thunderbolt 4, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz opcjonalnie moduł dla kart uSIM, obsługujących standard 5G (dla wybranych regionów). Wewnątrz urządzenia znajdziemy także akumulator litowo-polimerowy o pojemności 50 Wh. Całość napędzana będzie przez system Windows 11 Home / Pro. Sprzedaż ruszy w czerwcu i bliżej tego terminu poznamy oficjalne ceny notebooka.

Źródło: Notebookcheck