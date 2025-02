Deepin 23 - nowa wersja oryginalnej dystrybucji Linuksa debiutuje. Świetny wygląd, wsparcie dla AI i lepszy system aktualizacji

Doczekaliśmy się premiery kolejnej wersji systemu deepin, który jest jedną z dystrybucji Linuksa opartych na Debianie. Oferuje on nam jednak autorskie środowisko graficzne, które wygląda bardzo nowocześnie i przypomina nieco Windowsa 11. Nowość wprowadza lepszą obsługę sprzętową, dodaje bogatsze opcje personalizacji, a także oddaje do użytku nowy system instalacji i aktualizacji, dzięki któremu po awarii łatwo można wrócić do w pełni funkcjonalnego systemu.

Po blisko 3 latach przygotowań system deepin 23 zaliczył swój debiut. Nowa odsłona oddaje nam do użytku jeszcze więcej opcji personalizacji, pozwala lepiej zarządzać pakietami, a przy tym wspiera większe grono procesorów.

Tytułowa dystrybucja deepin jest tworzona od 2004 roku przez chiński zespół o tej samej nazwie (wcześniej nazywała się Hiweed Linux). System od końcówki 2015 roku jest oparty na Debianie i wyróżnia się spośród innych wspomnianym autorskim środowiskiem graficznym Deepin Desktop Environment (DDE). Omawiana odsłona prezentuje się naprawdę nowocześnie, a całość dopełnia także wbudowany klient UOS AI, który pozwala prowadzić rozmowy z wybranymi chatbotami (a konkretniej dużymi modelami językowymi, czyli LLM). Nowa wersja deepin 23 obsługuje większą liczbę podzespołów, a przy tym zapewnia wsparcie dla nowych architektur (ARM64, RISC-V i LoongArch64). Dystrybucja korzysta również z nowego repozytorium i daje użytkownikom dostęp do "atomowych aktualizacji" (ang. Atomic Updates), co pozwala szybko przywrócić system w razie wystąpienia awarii (same pakiety mogą być uruchamiane w izolowanym środowisku dzięki narzędziu do zarządzania nimi o nazwie Linyaps).

Oczywiście nie mogło zabraknąć zmian, które obejmują kwestie wizualne. Teraz mamy dostęp do jeszcze większej ilości motywów, a same animacje, jak również poszczególne sekcje zostały odświeżone. Wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. System da nam możliwość przesyłania plików i schowka pomiędzy innymi komputerami z dystrybucją deepin lub Windows. Dostępna jest także opcja synchronizacji ustawień systemowych, kalendarza i przeglądarki internetowej. Naprawiono również całkiem pokaźną ilość błędów (ze wszystkimi zmianami możemy się zapoznać pod tym adresem). Dystrybucję deepin 23 pobierzemy tutaj.