DeepCool KB500 – na rynek trafia nowa mechaniczna i przystępna cenowo klawiatura dla graczy w formie TKL

Deepcool KB500 to propozycja dla graczy ceniących kompaktową formę. Klawiatura jest bowiem pozbawiona bloku numerycznego i ma zminimalizowaną niemal do zera aluminiową ramkę. Pod podwójnie formowanymi, profilowanymi kapslami kryją się liniowe przełączniki Outemu Red. Charakteryzują się one żywotnością szacowaną na 50 milionów kliknięć, siłą aktywacji na poziomie 50 g oraz całkowitym skokiem o długości czterech milimetrów. Klawiatura Deepcool KB500 posiada podświetlenie RGB LED, a każdy z przycisków otrzymał niezależną iluminację. Tym samym producent daje użytkownikom pełną kontrolę nad barwą każdego klawisza, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu. To ostatnie daje także dostęp do nagrywania makr czy generalnie przypisywania poszczególnym przyciskom wybranych funkcji.

DeepCool KB500 to nowa, przewodowa i dobrze wyceniona klawiatura z czerwonymi, lubianymi przez graczy przełącznikami mechanicznymi Outemu.

Trzeba przyznać, że model DeepCool KB500 nie wyróżnia się jakoś szalenie spośród konkurencji, choć aluminiowa rama wróży niezłą wytrzymałość, podobnie zresztą jak przełączniki Outemu Red. Najciekawiej wypada w tym wszystkim jednak cena klawiatury, która ma wynosić około 325 złotych. Sprzęt ma pojawić się na sklepowych półkach już niebawem, gdy tylko producent opracuje polski układ klawiszy (na ten moment opracowano już layout US oraz UK).

Czym jeszcze chce przekonać nas do siebie klawiatura? Chociażby przewodem w oplocie (trochę szkoda, że nie odczepianym), solidną wagą wynoszącą 713 gramów oraz wbudowaną pamięcią, dzięki czemu po odłączeniu sprzętu od komputera, jej ustawienia nagle nie "wyparują". Klawiatura marki DeepCool będzie dostępna wyłącznie w czarnej wersji ze srebrną ramką, a zamknięta będzie w obudowie o wielkości 355 x 127 x 37 mm.

Źródło: DeepCool