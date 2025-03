Death Stranding 2: On the Beach - data premiery i efektowny, 10-minutowy zwiastun. Podano informacje o przedsprzedaży

Hideo Kojima posiada specyficzny styl, który nie podejdzie każdemu. Niemniej niewielu twórców w tej branży znajduje się na jego poziomie, jeżeli chodzi o liczbę kreatywnych pomysłów. Po tym, jak utalentowany Japończyk opuścił Konami, stworzył Death Stranding. Specyficzny tytuł miał wielu zwolenników, ale i przeciwników, niemniej odniósł spory sukces. Teraz czekamy na drugą odsłonę - i w zasadzie wszystko wskazuje na to, że dopiero teraz zaszalejemy.

Death Stranding 2: On the Beach ukaże się na PlayStation 5 już 26 czerwca. Tymczasem pojawił się długi trailer i informacje o przedsprzedaży.

Wiadomo było już od dość dawna, że Death Stranding 2: On the Beach pojawi się jakoś w tym roku. Pozostało zatem czekanie na konkretniejszą datę premiery. Teraz wreszcie wiemy, że grę dostaniemy idealnie na wakacyjny okres. Przy okazji Hideo Kojima udostępnił naprawdę długi materiał. A w nim, jak można było się zresztą spodziewać, dostaliśmy więcej pytań niż odpowiedzi. Poza podkreśleniem, że Ameryka wreszcie się zjednoczyła, co wiąże się także z pewnymi nie zawsze przyjemnymi konsekwencjami, dzieje się naprawdę sporo:

Powrót znanych twarzy i kilka nowych (w tym ktoś przypominający Snake'a z MGS), gigantyczne monstra, efektowne cutscenki, a gdzieś w międzyczasie grany jest utwór Woodkida. Co więcej, od 17 marca można już składać zamówienia na preordery. Posiadacze podstawowej wersji (69,99 dolarów) otrzymają dodatkowo przede wszystkim dostęp do gry 48 godzin przed oficjalną premierą, trzy bitewne szkielety oraz hologram Quokka. Digital Deluxe (79,99 dolarów) dołoży jeszcze trzy szkielety, wcześniejszy dostęp do karabinu maszynowego oraz specjalną naszywkę. Jest jeszcze kolekcjonerka za 229,99 dolarów - tam znajdziemy bonusowo list od Hideo Kojimy, pudełko kolekcjonerskie, karty przedstawiające bohaterów gry, liczącą lekko ponad 7 centymetrów figurkę Dollmana oraz Magellan Mana (38 cm).

