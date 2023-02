Dead Island 2 z wcześniejszym debiutem. Gra z zombie w roli głównej nareszcie w złocie, po latach twórczego piekła

Dead Island 2 zapowiedziany został już lata temu, jednak później trafił do developerskiego piekła, gdzie zmieniano studia odpowiedzialne za grę, aż w końcu o produkcji na kilka lat stało się cicho. Dead Island 2, już pod batutą studia Deep Silver Dambuster Studios, powróciło z efektywnym zwiastunem w sierpniu 2022 roku. Produkcja miała finalnie zadebiutować na początku tego miesiąca, jednak twórcy postanowili dać sobie jeszcze trochę czasu. Teraz w końcu ogłoszono złoty status, co oznacza że główne prace zostały ukończone.

Jeszcze ze dwa lata temu chyba mało kto wierzył, ze Dead Island 2 trafi finalnie na półki sklepowe. Teraz ta perspektywa jest bliższa niż kiedykolwiek wcześniej. Dambuster Studios poinformowało o zakończeniu prac, a "płyta-matka" trafiła do tłoczni, skąd kolejne kopie ruszą do sklepów. Po opóźnieniu lutowej premiery, nową datę ustalono na 28 kwietnia. Producent i wydawca ogłosili jednak kolejną zmianę, dużo rzadziej spotykaną w branży gier. Dead Island 2 finalnie zadebiutuje na półkach sklepowych 21 kwietnia, a więc tydzień wcześniej.

Co ciekawe, niedawno opóźniono premierę Star Wars Jedi: Survivor. Produkcja studia Respawn Entertainment miała zadebiutować 17 marca, jednak debiut opóźniono do 28 kwietnia. Być może wydawca Dead Island 2 nie chciał stawać do bezpośredniej rywalizacji i zdecydowano się na przyspieszenie premiery. Tak czy inaczej w kwietniu czeka nas ciekawa przygoda w słonecznym Los Angeles, które zostało opanowane przez hordę zombie. Dotychczasowe materiały pokazują, że gra będzie dość rzadko spotykanym połączeniem brutalności i humoru. Gra pojawi się na PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series.

Źródło: PLAION