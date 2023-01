Dead Island 2 - premiera już za kilkanaście tygodni, deweloper zachęca do gry prezentując jedną z postaci

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem - a konkretnie pod koniec kwietnia - doczekamy się wreszcie długo wyczekiwanej (i często przekładanej) premiery drugiej odsłony Dead Island, protoplasty na dzień dzisiejszy popularniejszego Dying Light. Zdążyły już pojawić się pierwsze materiały dające nam przedsmak tego tytułu, natomiast w przeciągu ostatniego tygodnia Deep Silver ujawniło kolejnego wybrańca spośród szóstki postaci, które będziemy mieli do wyboru.

Po Jacobie i Amy przyszedł czas na nowego nietkniętego zarazą śmiałka - Ryana. Ponownie oczywiście dostaniemy szereg unikalnych zdolności.

Ryan był przed epidemią egzotycznym tancerzem, który obecnie szuka swojego brata. Pochodzący z Fresno narwany bohater zapowiada się na model typowego tanka. Decydują o tym w zasadzie dwie ujawnione specjalne umiejętności: Retaliation (Odwet), zwiększający nieco jego siłę po udanym bloku bądź uniku, a także Seesaw (Wahadło) - regenerujące punkty życia Ryana po udanym powaleniu zombie.

Obecnie czekamy na materiał przedstawiający czwartą pogromczyni zombiaków, czyli Dani. Została ona już co prawda wstępnie zapowiedziana, lecz w przeciwieństwie do rzeczonej trójki nie dostała jeszcze żadnego rodzaju osobistego zwiastuna. Oczywiście wszystko to stanowi jeszcze dość wstępny obraz, bo i filmiki to zaledwie kilka opisów na krzyż i fragmenty rozgrywki. Niemniej jednak rysuje się nam już powoli co najmniej mocny sequel w formie rozgrywki nawiązującej do pierwszej części - co zawsze cieszy, jako że da nam to kolejną mniej poważną odmianę zombie apokalipsy. Przyda się w ramach odskoczni od serii Dying Light, której druga odsłona została w zeszłym roku przyjęta wśród graczy z mieszanymi uczuciami.

