D-Link AQUILA PRO AI. Futurystycznie wyglądające routery i extendery w standardzie Wi-Fi 6 oraz Matter

D-Link, jedna z największy firm produkujących urządzenia sieciowe, zaprezentowała dziś swoją najnowszą serię AQUILA PRO AI. Urządzenia skierowane są do domów prywatnych, a każdy użytkownik powinien znaleźć w niej coś ze swojej półki cenowej. Producent postawił m.in. na design produktów, które mają wpasować się w nowoczesne wnętrza, a zarazem dysponować najnowszymi standardami łączności przewodowej Ethernet i bezprzewodowej Wi-Fi.

AQUILA PRO AI to seria awangardowo wyglądających urządzeń sieciowych wspierających standardy Wi-Fi 6E i Wi-Fi 6 oraz Matter z funkcjonalnościami AI i QoS. Producent przygotował również wsparcie dla asystentów głosowych.

Do nowej serii AQUILA PRO AI należy sześć produktów: MS78, MS60, MS30, M60, M30 i E30. Router MS78 AX7800 to urządzenie wspierające standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E z technologiami: Wi-Fi Mesh, Matter, QoS oraz algorytmami D-Link AI: AI Wi-Fi Optimiser, AI Mesh Optimiser, AI Traffic Optimiser, o których więcej w drugim akapicie. MS78 AX7800 oferuje również 2,5-gigabitowe port WAN oraz trójzakresowe Wi-Fi o prędkości do 7800 Mb/s przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych pasm. Modele MS60 AX6000 oraz MS30 AX3000 to routery dwuzakresowe (pasma 2,4 Gb/s oraz 5 Gb/s) ze standardem Wi-Fi 6 oraz ze wsparciem dla wszystkich wyżej wymienionych technologii. Niższą półką serii są urządzenia M60 AX6000 i M30 AX3000, które oferują certyfikat Wi-Fi 6, lecz bez wsparcia dla funkcjonalności Matter. Nadto uzupełnieniem gammy produktowej jest wzmacniacz sygnału E30 AX3000 Wi-Fi 6.

Wszystkie modele posiadają porty LAN o prędkości do 1 Gb/s oraz współpracuję z innymi urządzeniami na podstawie siatki Mesh. Seria poszczycić może się również sterowaniem głosowym z użyciem Amazon Alexa i Asystenta Google. Jednak czym są funkcję, które zostały wprowadzone w nowoczesnej linii D-Link AQUILA PRO AI? Już spieszę z odpowiedzią. Standard Matter to stosunkowo nowość w branży. Jego zadaniem jest umożliwić bezproblemową komunikację i integrację IoT różnych producentów bez konieczności korzystania z wielu aplikacji, co powinno przekładać się na łatwiejszą obsługę inteligentnego domu. Algorytmy D-Link AI zaprojektowano z myślą o automatycznej poprawie wydajności naszej bezprzewodowej sieci domowej. Funkcja AI Wi-Fi Optimiser potrafi automatycznie przełączać pasma dostępowe, dzięki czemu minimalizuje zakłócenia w przesyle danych. Natomiast AI Traffic Optimiser na podstawie technologii QoS ma zapewniać nieprzerwane strumieniowanie wideo 4K i 8K. Nowa seria urządzeń sieciowych AQUILA PRO AI pojawi się w sklepach w drugim kwartale tego roku.

Źródło: D-Link