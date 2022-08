Test Synology DS1621+ - sześciodyskowy NAS oparty o platformę AMD Ryzen V1000. Jak wypadnie na tle Intelowskich konstrukcji?

Serwery NAS Synology to konstrukcje zbudowane w zdecydowanej większości na platformie Intela. Sytuacja ta zupełnie nie dziwi z uwagi na wszechstronność intelowskiej oferty. Najczęściej wykorzystywane są serie procesorów Pentium i Celeron z uwagi na niski pobór mocy. Zapotrzebowanie na wydajność CPU generalnie nie jest w przypadku serwerów NAS zbyt duże, dzięki czemu układy te z reguły są w stanie z powodzeniem podołać stawianym im zadaniom. Stanowią one zatem trzon oferty firmy dla „zwykłego użytkownika” Do bardziej wymagających zastosowań (wyższe serie serwerów DS lub RS) również jest rozwiązanie w postaci procesorów Xeon. Jeszcze do niedawna Synology niezbyt kwapiło się do montażu w swoich NASach jednostek firmy AMD, co jednak jakiś czas temu uległo zmianie i w kilka modeli serwerów zdecydowano się oprzeć właśnie na platformie Intelowskiego konkurenta. Dziś przyjrzę się jednemu z nich – sześciodyskowemu serwerowi Synology DS1621+.

Autor: Kamil Śmieszek

NAS (Network Attached Storage) jest technologią umożliwiającą podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Określeniem tym zaczęto nazywać również urządzenia, które pozwalają na stworzenie takiego sieciowego „nośnika danych”. Sprzęt ten to najczęściej minikomputer z własnym procesorem, pamięcią RAM i systemem operacyjnym. Za jego pośrednictwem możemy zarządzać danymi zgromadzonymi na podłączonych do serwera nośnikach, będącymi zwykle tradycyjnymi dyskami twardymi. Takie właśnie serwery od 12 lat wytwarza firma Synology. Tajwański producent ma na swoim koncie kilka serii sieciowych centrów danych, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Spośród nich wyróżnić możemy modele DiskStation dla użytkowników domowych i małych firm, a także RackStation i moduły rozszerzające, z których skorzystają przedsiębiorstwa. Do rodziny DiskStation przynależy właśnie bohater dzisiejszego testu, czyli serwer Synology DS1621+.

Od sześciodyskowego serwera NAS Synology DS1621+ oczekiwać należy przede wszystkim wszechstronności, wysokiej funkcjonalności i wydajności podczas obsługi wielu urządzeń podłączonych do sieci LAN

Warto zastanowić się przede wszystkim, czego oczekiwać będziemy od testowanego serwera NAS. Sześciodyskowa maszyna to raczej nie jest sprzęt dla pierwszego lepszego Kowalskiego, który zwyczajnie chciałby stworzyć sobie w domu centralne miejsce na kopie zapasowe danych pochodzących z urządzeń wpiętych do LAN. W takich zastosowaniach równie dobrze sprawdzą się o połowę tańsze czterodyskowe modele. NASy pozwalające na instalację większej liczby nośników pamięci, wliczając w to dyski SSD M.2, będą raczej służyć tym bardziej zaawansowanym użytkownikom lub w małych firmach, gdzie zadania związane z backupami wymagają większej wydajności sprzętu oraz funkcjonalności. Synology DS1621+, przynajmniej w teorii, wydaje się być tu całkiem niezłym wyborem oferując chociażby wspomnianą możliwość montażu dwóch nośników M.2 z przeznaczeniem na pamięć cache, rozszerzenia aż o dwie jednostki DX517 czy wreszcie wykorzystania Hot Spare w macierzy RAID (to w zależności od wymagań dotyczących bezpieczeństwa). Cena również nie wydaje się zbyt wygórowana, jeśli spojrzymy na to, co oferuje konkurencja.

Specyfikacja techniczna Synology DS1621+



Procesor: AMD Ryzen V1500B (4 rdzenie / 8 wątków, 2.2 GHz, 64 bit)

Pamięć RAM: 4 GB DDR4 ECC (max 32 GB)

Dyski twarde: możliwość instalacji 6x HDD SATA II/III 3.5"/2.5" (max 108 TB dla pojedynczego woluminu)

Dyski M.2: 2x 2280 PCIe Gen 3)

Cache SSD: opcjonalnie w postaci dysków SSD SATA/M.2

Obsługa S.M.A.R.T., skanowania i odzyskiwania uszkodzonych sektorów

Typy macierzy dyskowych: JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, SHR

Systemy plików - dyski wewnętrzne: Btrfs, EXT4

Systemy plików - dyski zewnętrzne: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

Interfejsy sieciowe: 4x Gigabit LAN

Wejścia/wyjścia: 3x USB 3.2 Gen 1, 1x eSATA (na potrzeby jednostek DX517)

Możliwości rozszerzenia: karta PCIe 3.0 (złącze x8) z obsługą dysków M.2 / 10G / 25G Ethernet

Kensington Lock (zabezpieczenie przed kradzieżą)

System: Synology Disk Station Manager (DSM), wersja 7.1

Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB, AFP, NFS (v.3, 4, 4.1), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, SNMP, SMTP, LDAP, WebDAV

Obsługa standardu DLNA (Digital Living Network Alliance)

Transkodowanie sprzętowe: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1, max – 1080p, 30 FPS

Serwer VPN (L2TP/IPsec, OpenVPN)

Automatyczne sprawdzanie integralności danych

Opcje backupu danych: kopie wewnętrzne, kopie na zewnętrzny udział sieciowy CIFS, FTP, rsync, RRTR, usługi chmurowe (chmura VJBOD, HybridMount, HBS), migawki

Wymiary: 16.6 x 28.2 x 24.3 cm (wys. x szer. x gł.)

Waga urządzenia: 5.1 kg

Gwarancja: 3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat

Rzućmy najpierw okiem na specyfikację techniczną prezentowanego serwera. Sercem Synology DS1621+ jest czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor AMD Ryzen V1500B, taktowany zegarem 2.2 GHz. Jest to w sumie najbardziej popularna jednostka AMD, jeśli chodzi o przeznaczenie do serwerów NAS. Oczywiście, o ile można użyć takiego stwierdzenia, gdyż generalnie w segmencie prym nadal wiedzie Intel. Jest to też podstawowy model w rodzinie Ryzen Embedded, bez zintegrowanego GPU. Do tego dochodzi 4 GB pamięci RAM DDR4 ECC z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Serwer w standardzie oferuje również cztery gigabitowe interfejsy sieciowe z obsługą agregacji oraz slot na karty rozszerzeń PCIe, który pozwoli wyposażyć NAS np. w złącza SFP+ czy dodatkowe gniazda M.2.