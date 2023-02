Czarne chmury nad Stability.AI - oskarżenie o kradzież 12 milionów zdjęć objętych prawem autorskim i fałszerstwo znaków wodnych

W ostatnich miesiącach powstał silny spór między twórcami sztucznej inteligencji a dysponentami praw autorskich obrazów, na których ćwiczy się AI. Konflikt zaprowadził obie strony do sal sądowych amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Powstały kontrowersje między innymi dotyczące oryginalności dzieł w ramach narzędzi stosujących techniki Stable Diffusion (z których korzystają na przykład Sta­bil­ity AI, DeviantArt czy Mid­jour­ney).

Popularny bank multimediów Getty Images złożył pozew przeciwko Stability.AI przed amerykańskim sądem. Zarzuty dotyczą nadużyć praw autorskich w ponad 12 milionach przypadków, jak też bezprawnej manipulacji metadanymi i znakami wodnymi.

To kolejne problemy prawne podmiotu odpowiedzialnego za oprogramowanie generujące obrazy na podstawie podanego opisu tekstowego. W styczniu informowaliśmy o zarzutach artystów, którzy dostrzegli, że algorytm dyfuzji, na którym oparte jest Stability.AI, tworzy swoje dzieła w sposób co najmniej problematyczny z punktu widzenia praw autorskich. Kwestie sporne leżą u samego rdzenia zasad działania AI. W odpowiedzi ze strony artystów powstały strony takie jak HaveIBeenTrained pozwalające ustalić, czy dane dzieło należy do repozytoriów treningowych AI, a następnie wykluczyć swoją własność intelektualną ze zbiorów danych.

Z treścią pozwu złożonego przez Getty Images dnia 3 lutego 2023 roku można zapoznać się tutaj. Już wcześniej podobny dokument trafił do sądu w Wielkiej Brytanii. Jak wskazują prawnicy pokrzywdzonego przedsiębiorstwa, Stability AI skopiowała ponad 12 milionów zdjęć z kolekcji Getty Images, wraz z powiązanymi podpisami i metadanymi, bez zgody lub wynagrodzenia dla Getty Images, w ramach starań o zbudowanie konkurencyjnego biznesu. Co więcej, sztuczna inteligencja często bezprawnie operuje zniekształconą wersją znaku wodnego firmy: Często dane wyjściowe wygenerowane przez Stable Diffusion zawierają zmodyfikowaną wersję znaku wodnego Getty Images, co wprowadza zamieszanie co do źródła obrazów i fałszywie sugeruje powiązania z Getty Images. Biorąc pod uwagę liczbę analizowanych obrazów, przypadkowa i niechciana inkorporacja znaku wodnego do algorytmu nie budzi zdziwienia.

W treści pozwu podkreśla się, że Stability.AI unikało opłaty za licencję związaną z analizowanymi przez siebie zdjęciami. Niewątpliwie to dalsza część kontrowersji związana z wynagrodzeniem za trenowanie sztucznej inteligencji. W chwili obecnej ćwiczenie modelu AI wymaga znacznie więcej materiału źródłowego niż wykształcenie człowieka (jeśli przyjąć takie porównanie za trafne), co generuje koszty licencyjne. Dyskusja nad opłatą za ogrom treści, jakie potrzebuje sztuczna inteligencja, pozostawała dotąd w cieniu. Wraz z kolejnymi pozwami powstała jednak żywa debata nad ciężarem finansowania modeli AI.

Źródło: Ars Technica