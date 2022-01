Crysis 4 powstaje. Studio Crytek oficjalnie zapowiedziało grę. Opublikowano także pierwszą grafikę

Nieco po godzinie 12:00 czasu polskiego, chiński oddział studia Crytek opublikował na BiliBili (tamtejszy portal społecznościowy) post, który jednoznacznie potwierdzał rozpoczęcie prac nad grą Crysis 4. Zaledwie godzinę później, oficjalna zapowiedź Czwórki pojawiła się już także na Twitterze i innych, bardziej mainstreamowych social mediach. Zapowiedzi towarzyszy niemal 50-sekundowe wideo, niemniej jest ono mocno enigmatyczne. Nie pokazuje jeszcze żadnych ujęć z gry, ani też przybliżonej nawet daty premiery. Teaser kończy się zaledwie angielskimi napisami, które oznaczają mniej więcej: "Dołącz do wyprawy. Stań się bohaterem".

Kilka godzin temu studio Crytek oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad kolejną odsłoną Crysisa. Nie wiadomo jeszcze jednak, kiedy Crysis 4 zadebiutuje.

Wspomniany we wstępie post, który ukazał się z kolei (mniemamy, że jako falstart) na chińskich social mediach, zawiera w sobie z kolei następującą treść: "Projekt 'Crysis 4' został potwierdzony, otwierając nowe nano-pole bitwy!”. Na ten moment post został już zdjęty z BiliBili, jednak to, co raz wpadnie do sieci, już w sieci pozostanie. Stąd, możemy posiłkować się screenem wiadomości, przygotowanym przez serwis Eurogamer:

Plotki o Crysis 4 miały miejsce w sieci już od jakiegoś czasu. Ostatnia z nich, mająca pochodzić od leakstera pracującego dla NVIDII, utrzymuje, że Czwórka może zadebiutować jeszcze w lipcu tego roku. Oznaczałoby to oczywiście, że prace nad grą trwają już od dłuższego czasu, a dziś otrzymaliśmy po prostu jej zapowiedź, nie zaś potwierdzenie rozpoczęcia prac. Do lipcowej daty premiery lepiej jednak podchodzić ze sporą dozą nieufności. Zwłaszcza, że nie tak dawno (jesienią tamtego roku) otrzymaliśmy Crysis Remastered Trilogy, a więc kompilację zremasterowanych wersji strzelanek, które pojawiły się pierwotnie w latach 2007 - 2013. Wiedząc o tym, że studio Crytek niezbyt spieszy się z kolejnymi wydawnictwami, bardziej realne wydaje się, że na Crysis 4 poczekamy sobie jeszcze przynajmniej rok czy dwa.

It's time to join the journey and be the hero.



A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

Źródło: Eurogamer