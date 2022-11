Creative Pebble Pro - popularne głośniczki Bluetooth w nowej, najmocniejszej dotąd wersji. Jest też podświetlenie RGB

Firma Creative ogłosiła premierę kolejnej generacji głośników z popularnej serii Pebble. Najnowsza odsłona głośników zachowuje ten sam minimalistyczny wygląd i kształt jak w poprzednich wersjach. Model Creative Pebble Pro otrzymał ponadto najnowszą wersję łączności Bluetooth 5.3 i możliwość zasilania głośników jednym przewodem typu USB-C. Dodatkowo producent wzbogacił najnowszą wersję oświetleniem RGB. Całość wyceniono na 379 zł.

Głośniki Creative Pebble Pro cechują się największą dotąd mocą, ulepszonymi przetwornikami oraz podświetleniem RGB.

Przede wszystkim nowe głośniki zostały wyposażone w cyfrowe wzmacniacze, które są odpowiedzialne za przetwarzanie dźwięku, i które zastępują rozwiązania analogowe, zastosowane w poprzednich modelach. Jak czytamy w informacji prasowej, inżynierowie Creative postanowili przeprojektować także dotychczasowe przetworniki (2,25″) i zwiększyć ich możliwości względem mocy całego zestawu. Dodatkowo producent zwiększył pasmo przenoszenia dźwięku (80 – 20,000 Hz). Po podłączeniu do portu USB-C głośniki zagrają z mocą 10 W RMS. A jeśli użyjemy zasilacza 30 W, to moc wyjściowa urządzenia wzrośnie trzykrotnie. W zestawie znajdziemy przewód USB-C do USB-C, przewód USB-C do USB-A i przewód 3,5 mm jack AUX-in.

Głośniki Pebble Pro otrzymały dodatkowo technologię przetwarzania dźwięku „Clear Dialog”, która ma za zadanie zapewnić czysty, wyraźny dźwięk w trakcie oglądania filmów, słuchania muzyki lub korzystania z komunikatorów głosowych. Zdecydowano się także na rozwiązanie „BassFlex” zapewniające rozszerzone pasmo przenoszenia niskich częstotliwości i głębszy bas na wszystkich poziomach głośności, bez potrzeby korzystania z subwoofera. Jeśli zaś chodzi o iluminacje, to są one zintegrowane w dolnej części każdego głośnika. Użytkownicy mogą wybierać z szerokiego spektrum kolorów za pomocą pokrętła głośności, a także zdecydować się na jeden z trzech efektów (Cycle, Pulsate lub Solo).

