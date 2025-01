Cloudflare wprowadza darmowe narzędzie, które blokuje boty wyszukujące w Internecie treści do treningu AI

Mechanizmy, na których działa sztuczna inteligencja wymagają wykorzystania pokaźniej ilości danych do jej treningu. To rodzi pokusę do pozyskiwania ich w nie do końca uprawniony sposób z Internetu. Wydaje się, że ten problem będzie stale aktualny w przyszłości. Możliwe jest jednak ograniczenie tego zjawiska. Firma Cloudflare zaoferowała swoim klientom dostęp do narzędzia, które ma zapobiec wykorzystaniu treści ze stron internetowych do treningu AI.

Firma Cloudflare wprowadziła opcjonalny mechanizm, który ma zablokować botom wyszukującym treści do treningu AI dostęp do stron hostowanych na serwerach firmy. Funkcja jest dostępna dla wszystkich klientów.

Firma Cloudflare jest jednym z największych dostawców usług sieciowych na świecie. Według szacunków aż 20% ruchu internetowego przechodzi na jakimś etapie przez infrastrukturę przedsiębiorstwa. To sprawia, że podmiot bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa swoich klientów, oferując na przykład zabezpieczenia przed atakami DDoS, czy wprowadzając mechanizmy ograniczające botom dostęp do stron internetowych. Jednym z najnowszych rozwiązań przedsiębiorstwa jest narzędzie, które pozwoli blokować boty wyszukujące treści do treningu sztucznej inteligencji. Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich klientów, także tych, którzy korzystają z darmowych usług Cloudflare.

Firma już w zeszłym roku wprowadziła ograniczenia, które mają blokować boty internetowe. Teraz jednak zostały one rozszerzone na boty AI. Całość bazuje na mechanizmie JavaScript Detections, który pozwala wykryć, czy ruch internetowy pochodzi od człowieka, czy też od bota. Aktywacja nowego mechanizmu możliwa jest za pomocą kilku kliknięć i ma on być stopniowo ulepszany, żeby coraz lepiej radził sobie z blokowaniem niepożądanej aktywności. Wśród kierownictwa dużych korporacji nie brakuje głosów, że jeśli dane treści są w Internecie publicznie dostępne, to można je wykorzystywać także do treningu sztucznej inteligencji. W praktyce jest to bardzo niebezpieczne stanowisko, które może prowadzić do naruszenia prywatności i praw autorskich. Rozwiązanie firmy Cloudflare może być jednym z kroków na drodze do ograniczenia tego zjawiska. Ankiety pokazują, że nawet 85% klientów amerykańskiego przedsiębiorstwa chce blokować boty poszukujące treści do treningu AI.

Źródło: Cloudflare, Windows Central