Cigent Secure SSD+ - zaprezentowano nośnik z zabezpieczeniami korzystającymi z potencjału sztucznej inteligencji

Technologie bazujące na potencjale sztucznej inteligencji mogą znaleźć swoje zastosowanie także w segmencie nośników SSD. Udowadnia to firma Cigent Technology, która zapowiedziała wypuszczenie dysków tego typu ze specjalnym mikroprocesorem, który chroni użytkowników przed atakami ransomware. Ma to zapobiegać kradzieży danych oraz szyfrowaniu nośników przez cyberprzestępców w celu wymuszenia okupu. Sprzęt znajdzie z pewnością zastosowanie w firmach.

Cigent Secure SSD+ to specjalny nośnik danych wyposażony w mikroprocesor, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do ochrony użytkowników przed atakami typu ransomware.

Nośniki Cigent Secure SSD+ zaoferują sprzętową ochronę przed atakami hakerskimi. Zastosowany chip jest integralną częścią urządzenia, a jego działanie bazuje na uczeniu maszynowym. Nieustannie monitoruje on pracę SSD i za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji jest w stanie odpierać ataki ransomware. Możliwa jest personalizacja czułości urządzenia w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywych alarmów. Całość działa w połączeniu z oprogramowaniem Cigent Data Defense.

Zaprezentowane SSD posiadają szereg mechanizmów, które mają zapewnić ochronę przed cyberprzestępcami. Jednym z nich jest tryb Shields Up (nazwa zapewne nawiązuje do uniwersum Star Trek), w wyniku którego konieczne jest uwierzytelnienie wieloskładnikowe (MFA – Multi-Factor Authentication) użytkownika. Funkcja jest aktywowana w sytuacji, gdy mikroprocesor wykryje potencjalny atak. Urządzenie jest też w stanie wyizolować dane, co zapobiega dostępowi do nich przez szkodliwe oprogramowanie i procesy działające w obrębie systemu Windows. Można również przełączyć nośnik w tryb tylko do odczytu, co uniemożliwia jakąkolwiek modyfikację przechowywanych informacji.

Dysk zapisuje wszelkie logi dostępu do danych, więc jest mało prawdopodobne, żeby cyberprzestępcy zdołali zatrzeć wszystkie ślady. Wbudowano także odpowiednie zabezpieczenia, które ukrywają dane, jeśli w nieautoryzowany sposób dezaktywowane zostanie oprogramowanie Cigent Data Defense. Początkowo SSD będą działały wyłącznie na systemie Windows, ale zapowiedziane jest także dodanie wsparcia dla Linuksa. Dokładna specyfikacja sprzętu nie została ujawniona, więc trudno ocenić, jak dodatkowe mechanizmy zabezpieczające wpłyną na wydajność urządzenia. Nośniki będą dostępne w formacie M.2 2280. Premierę zapowiedziano na maj bieżącego roku, ale nie podano na razie ceny.

Źródło: Tom's Hardware, TechSpot