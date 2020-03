In Win SR24 i SR36 - Chłodzenia AiO z podwójną turbiną i ARGB LED

Na rynku dostępne jest obecnie od groma gotowych układów chłodzenia cieczą. Nie powinno to nikogo dziwić przy rosnącej popularności obudów ze szklanym oknem, bowiem AiO wyglądają po prostu lepiej i dodatkowo nie zasłaniają połowy laminatu płyty głównej. Mimo tak dużego wyboru większość omawianych chłodzeń jest z grubsza tym samym - gotowe rozwiązanie od firmy Asetek z dorzuconymi własnymi wentylatorami, zmienioną obudową bloko-pompki i dodanym logotypem. In Win, czyli tajwański producent specjalizujący się w obudowach klasy premium, postanowił się z tego trendu wyłamać. Ich najnowsze zestawy All in One SR24 i SR36 wyposażone są bowiem w aż dwie turbiny.

Zastosowanie przez In Win podwójnych turbin pozwala osiągnąć lepszy współczynnik P-Q w stosunku do chłodzeń AiO od innych marek.

In Win przygotował dwa chłodzenia wodne nazwane SR24 i SR36, oba dysponujące aluminiowym radiatorem, plastikową bloko-pompką z miedzianą podstawą oraz gumowymi rurkami w nylonowym oplocie. Pierwsze AiO posiada chłodnicę o wymiarach 277 x 120 x 27 milimetrów, drugie zaś o wymiarach 397 x 120 x 27 milimetrów. W obu przypadkach pompka wyposażona jest w dwie turbiny pracujące z prędkością do 2400 RPM (±10%), gdzie jedna tłoczy ciepłą ciecz do radiatora, a druga zasysa z niego schłodzony już płyn. Pozwala to osiągnąć lepszy współczynnik P-Q (ciśnienie względem objętości cieczy) w stosunku do AiO innych marek. Co więcej nawet w przypadku awarii jednej z turbin tajwańskie chłodzenie działa nadal, sygnalizując o problemie migającą diodą ukrytą pod logiem producenta na wierzchu pompki.

Zastosowane wentylatory to 120-milimetrowe jednostki In Win Jupiter Series AJF120 z podwójnym łożyskiem kulkowym i podświetleniem ARGB. Pracują one z prędkością od 500 do 2500 RPM (±10%) przy deklarowanym poziomie hałasu 23 dB(A) i wydajności do 101,5 CFM przy ciśnieniu do 4,22 mm H2O. In Win SR24/SR36 są kompatybilne z procesorami Intela korzystającymi z gniazda LGA 2066, 2011(-V3), 1366, 1156, 1155, 1151, 1150 i 1200 oraz AMD i socketami AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 i TR4. Sugerowane ceny w Polsce i data sklepowego debiutu są na razie nieznane. In Win udziela na swoje AiO trzech lat gwarancji.

Źródło: In Win