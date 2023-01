ChatGPT - popularny bot jest w stanie napisać także złośliwe oprogramowanie. Każdy może stać się hakerem?

ChatGPT to coraz popularniejszy chatbot wykorzystujący model języka GPT-3 opracowany przez OpenAI, służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Nadrzędnym celem twórców bota było przygotowanie go w taki sposób, aby możliwie wiarygodnie naśladował komunikację międzyludzką. ChatGPT został uruchomiony jako prototyp nieco ponad miesiąc temu i tyle tylko wystarczyło, aby dosłownie wstrząsnął niemal całym technologicznym światem.

ChatGPT okazał się narzędziem, którego działanie generuje w świecie technologii nie lada problemy. Okazuje się, że nawet z laika może zrobić hakera, a przynajmniej - dostarczyć mu gotowy, złośliwy kod.

ChatGPT ze względu na swoje umiejętności został już zablokowany na wszystkich urządzeniach i w sieciach należących do nowojorskich szkół publicznych (za dobrze odnajdywał się w pisaniu prac domowych). Ba, narzędzia tego obawia się nawet samo Google. Jak można przeczytać w serwisie The New York Times, Google sądzi, że ChatGPT mógłby zastąpić w przyszłości klasyczną wyszukiwarkę (konkurencja). Sundar Pichai, dyrektor generalny firmy macierzystej Google, Alphabet, uczestniczył nawet w kilku spotkaniach dotyczących strategii AI Google i polecił swoim zespołom, by skoncentrowały swoje wysiłki na zajęciu się zagrożeniem, jakie stanowi właśnie ChatGPT. Ale to nie koniec trwożących wieści na temat nowego bota. Okazuje się bowiem, że ten jest równie sprawny, jeśli chodzi o... pisanie oprogramowania typu malware.

Skąd o tym wiadomo? Dowiodło tego związane z cyberbezpieczeństwem przedsiębiorstwo Check Point. Okazuje się, że jego pracownicy przeszukiwali hakerskie fora w poszukiwaniu wspomaganych przez ChatGPT fragmentów złośliwego kodu, które... rzeczywiście znaleźli. Jak czytamy na portalu TechSpot, hakerzy wykorzystali bota do przygotowania złośliwego oprogramowania, które wyszukuje konkretne pliki, pakuje je do archiwum.zip, po czym przesyła na wybrany serwer FTP. Jak się okazuje, ChatGPT pomógł cyberprzestępcom w przygotowaniu jeszcze kilku innych złośliwych rozwiązań. Jak widać, po raz kolejny zastosowanie znajduje stwierdzenie, że technologia może równie mocno pomagać, jak i szkodzić. Wszystko zależy od tego, kto z niej korzysta. Największe obawy budzi jednak fakt, że dzięki tak wszechstronnym umiejętnościom wspomnianego bota, będzie on wykorzystywany w dużej mierze w niecnych celach, a w dodatku przez osoby, które samodzielnie nie byłyby w stanie przygotować podobnego kodu. Innymi słowy - może przyczynić się do wzrostu cyberprzestępstw.

Źródło: TechSpot