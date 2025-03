Canon Privacy Talk MD-100-GY - nowa maseczka, która zapewni nam prywatne rozmowy głosowe wśród ludzi

Przebywając w przestrzeni publicznej, nie można liczyć na prywatne rozmowy telefoniczne, czy też te prowadzone za pośrednictwem wideokonferencji. Często, kiedy zachodzi potrzeba uczestniczenia w takiej konwersacji, wiele osób mówi stonowanym głosem (choć nierzadko zdarza się zupełnie odwrotna sytuacja). Firma Canon wpadła na pomysł, aby stworzyć specjalną maseczkę, która będzie częściowo wyciszać nasze rozmowy dla otoczenia.

Canon Privacy Talk MD-100-GY to dość ciekawe rozwiązanie, którym jest maseczka pozwalająca na bardziej prywatne konwersacje przez telefon lub online. Wszystko opiera się na materiale, który odpowiednio tonuje nasz głos, a przy okazji wycisza otoczenie w prowadzonych rozmowach.

Większość osób zapewne zdążyła się już przyzwyczaić do maseczek, choć wspomnienia z nimi związane nie należą do najlepszych. Z tego (i kilku innych) powodu ewentualny sukces omawianego projektu od Canona jest dość dyskusyjny. Canon Privacy Talk MD-100-GY to całkiem sporych rozmiarów maseczka, w której umieszczono dwa mikrofony, a także wentylatory pełniące rolę systemu chłodzenia i odpowiadające za wentylację. Materiał, z którego wykonano produkt, może tłumić nasz głos o 20 dB, co przekłada się także na lepszą jakość rozmów, natomiast nadal są one w jakimś stopniu słyszalne (dobrze obrazuje to ostatni materiał filmowy w tym newsie).

Całość wyposażona jest dodatkowo w słuchawki, a maseczkę połączymy z innymi urządzeniami poprzez moduł Bluetooth 5.2 (do 3 godzin pracy z włączonym wentylatorem) lub port USB typu C, który służy jednocześnie do ładowania produktu (ok. 1,5 godziny). Nowość od Canona jest dość lekka, albowiem waży zaledwie 106 gramów przy wymiarach 66 x 104 x 69 mm. Cena zakupu to mniej więcej 637 zł (biorąc pod uwagę kwotę podaną w jenach japońskich). Dostępność produktu przewiduje się na kwiecień 2024 roku, choć nie wiadomo, czy produkt kiedykolwiek trafi do Polski. Sama inicjatywa jest dość ciekawa i może się okazać całkiem praktyczna dla pewnej garstki osób.

