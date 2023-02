Call of Duty w 2023 roku ma powrócić jako pełnoprawna część - poznaliśmy datę premiery gry oraz termin testów beta

Ubiegłoroczne Call of Duty Modern Warfare II okazało się stosunkowo udaną grą, ale również bardzo popularną. Tak naprawdę zeszłoroczny hit ustanowił nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę zakupionych kopii gry, a więc i przychód ze sprzedaży. Jeszcze w zeszłym roku mówiono, że twórcy postawią na mocniejsze wsparcie produkcji - w 2023 roku miał pojawić się dodatek do Modern Warfare II, a jednocześnie cała seria miała otrzymać roczną przerwę od debiutu kolejnej części. Według Toma Hendersona z Insider Gaming, nie są to już aktualne informacje.

W tym roku mieliśmy otrzymać wyłącznie zawartość dodatkową do gry Call of Duty Modern Warfare II. Wygląda na to, że plany uległy zmianie i tradycyjnie jesienią na rynku pojawi się kolejna część w pełnej cenie.

Według Hendersona, zawartość pierwotnie tworzoną z myślą o dodatku do Modern Warfare II, ostatecznie przekształcono w pełnoprawną grę. Tym samym w listopadzie na rynku ma pojawić się nowy Call of Duty, za który odpowiada szereg studiów Activision, jednak główną pieczę trzyma Sledgehammer Games. Produkcja ma zaoferować zarówno kampanię dla pojedynczego gracza jak również multiplayer, do którego wrzucono mapy z poprzednich gier, oczywiście z pewnymi modyfikacjami. Gra zapewne zostanie zaprezentowana szczegółowo bliżej lata, jednak Tom Hendersen już teraz poznał dokładne daty premiery gry jak i testów beta.

Podobnie jak przy poprzednich grach, także Call of Duty na 2023 rok zaoferuje dwa terminy testów beta, z czego pierwszy będzie ekskluzywny dla posiadaczy konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (tak, Call of Duty w 2023 roku dalej będzie tytułem międzygeneracyjnym...). Odbędzie się on w dniach 6-10 października 2023. Kolejny weekend z testami beta (12-16 października) odbędzie się już na wszystkich platformach, a więc PlayStation (PS4 / PS5), Xbox (Xbox One / Series S / Series X) oraz na PC. Podobnie jak w przypadku Modern Warfare II, także tegoroczny Call of Duty ma otrzymać wcześniejszy dostęp do kampanii dla graczy, którzy zamówią pre-order - ten będzie dostępny od 2 listopada. Globalna premiera nowego Call of Duty została już zaplanowana na 10 listopada 2023 roku.

Źródło: Insider Gaming