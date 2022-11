Call of Duty Modern Warfare II okazał się największą premierą w historii marki

Kilka dni temu zadebiutowała kolejna odsłona marki Call of Duty. Gra Call of Duty Modern Warfare II zabiera nas do czasów współczesnych, gdzie poznajemy dalsze losy kapitana Price'a, "Soapa" MacTavisha czy Ghosta. Zainteresowanie tytułem od momentu zapowiedzi było bardzo duże, dużo większe w porównaniu chociażby do ubiegłorocznego Vanguarda. Okazuje się, że Call of Duty Modern Warfare II było nie tylko największą premierą na PlayStation Store, ale również największą premierą w historii marki.

Call of Duty Modern Warfare II już w trakcie premiery zarobił ponad 800 milionów dolarów, dzięki czemu gra stała się największą premierą w historii swojego długoletniego istnienia. Pobito tym samym wynik CoD: Modern Warfare 3 z 2011 roku.

Firma Activision potwierdziła olbrzymie wręcz zainteresowanie nowym Call of Duty Modern Warfare II. Tylko w ciągu pierwszych trzech dni obecności na rynku, grze udało się wygenerować przychód na poziomie ponad 800 milionów dolarów. Dotychczasowy lider serii - Modern Warfare 3 (tytuł z 2011 roku), podobny wynik był w stanie uzyskać po pięciu dniach od premiery. Gra jest również najpopularniejszą częścią Call of Duty na PlayStation Store, z kolei na PC w szczytowym momencie (Steam) grało ponad 263 tysiące osób jednocześnie.

To our community - THANK YOU for making #ModernWarfare2 the #1 Call of Duty launch of all-time! And we're just getting started pic.twitter.com/0CZTQYL71a — Call of Duty (@CallofDuty) November 1, 2022

Call of Duty Modern Warfare II to pierwsza od kilku lat część, która zadebiutowała również na Steam. Kilka wcześniejszych odsłon pojawiło się wyłącznie za pośrednictwem Battle.net. Twórcy obiecują, że to dopiero początek sukcesów związanych z Modern Warfare II. Jak wiadomo, gra ma otrzymać długie wsparcie, a według nieoficjalnych informacji w przyszłym roku mielibyśmy doczekać się nawet fabularnego rozszerzenia (kolejna część nie jest planowana na 2023 rok, co jest dużą zmianą w harmonogramie wydawniczym dla Call of Duty).

