Call of Duty zawsze będzie trafiać na PlayStation. Phil Spencer uspokaja posiadaczy konsol od Sony

Odkąd pojawiły się pierwsze informacje na temat zakupu Activision Blizzard przez Microsoft, w sieci wyrosło mnóstwo spekulacji na temat zaprzestania wydawania kolejnych gier Call of Duty na konsole PlayStation. Dla milionów graczy kolejne odsłony tego cyklu to najważniejsze pozycje w growej bibliotece, a to oznacza, że koniec serii Call of Duty na PlayStation byłby sporym ciosem dla Sony jak i samych graczy. Jak jednak potwierdza Phil Spencer, taki scenariusz nie będzie miał miejsca.

"Tak długo, jak istnieje PlayStation na które można wydawać gry, naszym zamiarem jest kontynuowanie dostarczania Call of Duty na PlayStation" - powiedział CEO Microsoftu. Posiadacze konsol Sony nie mogli więc doczekać się lepszego zapewnienia.

Warto przypomnieć, że już wcześniej pojawiały się zapewnienia, jakoby Call of Duty miało dalej trafiać na konsole Sony, a cykl będzie traktowany tak samo, jak choćby Minecraft. W najnowszym wywiadzie Phil Spencer posunął się nawet dalej. "Tak długo, jak istnieje PlayStation na które można wydawać gry, naszym zamiarem jest kontynuowanie dostarczania Call of Duty na PlayStation" - powiedział CEO Microsoftu. Posiadacze konsol Sony nie mogli więc doczekać się lepszego zapewnienia.

Xbox chief Phil Spencer on Call of Duty on PlayStation:



"as long as there is a PlayStation out there to ship to, our intent is that we continue to ship Call of Duty on PlayStation” https://t.co/n2q3zEtLju pic.twitter.com/qaGsnmjUC4 — Tom Warren (@tomwarren) October 31, 2022

Inna sprawa, że trudno byłoby Activision Blizzard rezygnować z wydawania Call of Duty na PlayStation, skoro ostatnia odsłona Modern Warfare 2 jest najlepiej przyjętym CoD-em w historii PlayStation Store (włączając w to zamówienia przedpremierowe i sprzedaż w pierwszym dniu). Popularny cykl przeżywa więc prawdziwy renesans i Microsoft nie może pozwolić sobie na zabijanie kury, która znosi złote jaja. Ciekawi jednak jesteśmy, jak sytuacja będzie wyglądać, gdy zakup Activision Blizzard zostanie już sfinalizowany, a seria Call of Duty na stałe zawita do Game Passa. Możliwe, że część graczy zrezygnuje wtedy z PlayStation i zdecyduje się na wybór ekosystemu Microsoftu. Nic więc dziwnego, że Sony robi co może, by do tego nie doszło.

Congratulations to @InfinityWard and @Activision on the biggest PlayStation Store launch EVER for a Call of Duty game (including preorders and day one sales).



Call of Duty: Modern Warfare II is now available for PS4 and PS5! pic.twitter.com/CU9GG853DI — PlayStation (@PlayStation) October 31, 2022

Źródło: @tomwarren, @PlayStation