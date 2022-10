Call of Duty: Modern Warfare 2 - wymagania sprzętowe, tryby, raidy oraz terminy preloadingów

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędzie się już za kilka dni, bo 28 października (piątek). Chyba że zdążycie jeszcze złożyć zamówienie przedpremierowe, wówczas dane Wam będzie zagrać już w czwartek. Jednakże tzw. preloadingi rozpoczynają się na wszystkich możliwych platformach (PlayStation, Xbox, Battle.net, Steam) już dziś, o czym informuje jedna z najnowszych grafik (znajdziecie ją poniżej).

Call of Duty: Modern Warfare 2 tuż tuż, stąd twórcy sypnęli kolejnymi wiadomościami. Między innymi terminami preloadingów oraz wymaganiami.

Na kilka dni przed premierą gry ujawniono także ostateczne wymagania sprzętowe i to dla czterech scenariuszy. Wiemy więc jakimi podzespołami należy dysponować, by zagrać przy minimalnych ustawieniach graficznych, przy wysokich ustawieniach graficznych, z dużą liczbą klatek na sekundę, czy też w rozdzielczości 4K, również przy zachowaniu wysokiego klatkażu. W minimalnych wymaganiach znajdziemy chociażby układ Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200, zaś w wymaganiach 4K trzeba będzie pochwalić się układem Intel Core i9-9900 lub AMD Ryzen 9 3900X. Szczegóły wymagań znajdziecie już na grafice poniżej:

Co jeszcze nowego wiadomo o grze (a dokładniej o trybie sieciowym)? Otóż w dniu swej premiery Call of Duty zaoferuje graczom 12 trybów (10 tradycyjnych oraz dwa Ground War), a Special Ops od końcówki października zapewni 3 mapy – trzeba jednak pamiętać, że tytuł będzie wciąż rozwijany. Gracze sprawdzą także 25 Operatorów oraz ponad 50 unikalnych broni. Jakby tego było mało, od 28 października do 15 listopada będziemy świadkami wstępnej rozgrywki, ponieważ dopiero 16 listopada wystartuje 1. sezon zmagań sieciowych. Gra jednocześnie otrzyma DMZ (nowy tryb), zapoznamy się z także Call of Duty: Warzone 2. Na graczy będzie czekać również zupełnie nowy Battle Pass. Warto jeszcze wspomnieć, że kolejna najbliższa większa zawartość w grze pojawi się 14 grudnia, a więc w tym samym dniu, gdy do trybu Special Ops trafi pierwszy Raid. A poniżej już obiecane czasy preloadingów:

