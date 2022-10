Call of Duty Modern Warfare II z kontrowersyjnym wymogiem dla graczy PC - bez numeru na abonament nie odpalimy gry

Pod koniec tego miesiąca na rynku zadebiutuje kolejna część Call of Duty, tym razem o podtytule Modern Warfare II, za które odpowiada studio Infinity Ward. Gracze, którzy zdecydują się na złożenie zamówień przedpremierowych, uzyskają 7 dni wcześniej (od 21 października) dostęp do kampanii single-player. Okazuje się jednak, że część osób może mieć problem z uzyskaniem dostępu do Modern Warfare II. Chodzi o graczy PC, którzy nie mają lub nie chcą podawać numeru telefonu, tzw. postpaidowego.

Activision wykorzysta w Call of Duty Modern Warfare II kontrowersyjne rozwiązanie o nazwie SMS Protect. Aby otrzymać dostęp do gry, konieczne będzie podanie numeru telefonu, tzw. postpaidowego. Teraz wiemy dodatkowo, że wymaganie to zostało przygotowane wyłącznie dla graczy PC.

Od kilku dni w sieci pojawiają się doniesienia o kontrowersyjnym rozwiązaniu SMS Protect, który pojawi się w Call of Duty Modern Warfare II. Teraz wiemy z kolei, że omawiane zabezpieczenie pojawi się wyłącznie na PC, a jego celem ma być weryfikacja użytkowników i odsuwanie od produkcji tych, którzy zachowują się obraźliwie w stosunku do innych oraz nie stosują zasady fair-play podczas rozgrywek multiplayerowych. Osoby kupujące grę na konsolach Xbox czy PlayStation nie muszą się obawiać zastosowania systemu SMS Protect.

O co jednak chodzi z owym zabezpieczeniem? Przed rozpoczęciem gry należy podać numer telefonu. Nie chodzi jednak o pierwszy lepszy, a taki który pochodzi z abonamentu. Wszystkie numery bazujące na kartach pre-paid lub VoIP nie będą respektowane. Mówiąc prościej, jeśli mamy numer telefonu na abonament i podamy go w trakcie weryfikacji, zostaniemy dopuszczeni do gry. Jeśli nie posiadamy... nie uruchomimy produkcji. Na chwilę obecną nie wiemy czy Activision Blizzard zamierza utrzymać ten co najmniej kuriozalny pomysł (rykoszetem oberwą w końcu również zwykli gracze, którzy po prostu nie mają numeru na abonament), czy będzie też brnął w to dalej i przerzucał SMS Protect także na przyszłe projekty.

Źródło: PC Gamer