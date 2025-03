Butcher’s Creek - twórca Dusk przygotowuje klimatyczny horror w stylu Manhunta i Condemned. Galeria zdjęć z gry

David Szymanski to niezależny deweloper, który zdążył już pokazać się nam z kilkoma interesującymi projektami. Zdecydowanie najbardziej cenione jest Dusk - pierwszoosobowa gra akcja z końcówki 2018 roku, która nawiązuje dla klasyków lat dziewięćdziesiątych. W ubiegłym roku wypuścił z kolei horror FPP Iron Lung, we wczesnym dostępie zaś znajduje się Gloomwood, steampunkowy tytuł z elementami skradanki. A na horyzoncie kolejny projekt.

Butcher’s Creek to pierwszoosobowy horror, który pod kątem stylistyki czerpie garściami z takich gier, jak Manhunt czy Condemned.

Butcher's Creek przenosi nas do stanu Pensylwania w 1993 roku. Wcielamy się tam w miłośnika produkcji gore, który wybrał się w podróż do opuszczonego domostwa w tytułowym miejscu. Słyszał bowiem pogłoski o istnieniu pewnych unikalnych taśm znajdujących się gdzieś w okolicy. Gdy jednak dociera do celu, czeka go masa nieprzyjemnych niespodzianek. Zostaje osaczony przez lokalną grupę sadystów czyhających na jego życie. Tym samym nasz amator mocnych wrażeń musi przedsięwziąć brutalne środki, by przeżyć.

Jeżeli kiedykolwiek ogrywaliście projekty spod znaku wspomnianego Manhunta, w Butcher's Creek możecie doświadczyć wiele podobnych mechanik. Nawiązania do filmów found footage, przytłaczająca atmosfera i oczywiście bardzo wysoki poziom brutalności to elementy, które z pewnością będą dominowały w tytule. Na naszym podorędziu znajdzie się sporo praktycznych przedmiotów do obrony, w tym gazrurka, nóż tudzież młotek. Co ciekawe, nasze zdrowie ma się uzupełniać wskutek... fotografowania krwawych kadrów. W końcu nasza postać lubi tego typu doznania. Premiera Butcher's Creek ma odbyć się jakoś w przyszłym roku.

