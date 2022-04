Biały Dom skrupulatnie odtworzony w Minecrafcie. Jest nawet schron przeciwatomowy

Tak, tak... Redakcja doskonale wie, jak dojrzalsza część graczy odnosi się do produkcji o nazwie Minecraft. Jest to niemniej gra-fenomen, którą warto znać przynajmniej z nazwy, ale dużo bardziej warte zapoznania są niektóre dzieła w grze, przygotowane przez samych graczy, których wyobraźnia nie zna granic. Można by się nawet pokusić o podsumowanie, że Minecraft sam w sobie rozwija kreatywność. Gracze zbudowali tu mianowicie już niejeden świat, tym razem przyszła pora na dzieło użytkownika o nicku bubbaflubba2. Gracz postanowił odtworzyć budynek Białego Domu oraz inne wchodzące w skład kompleksu pomieszczenia.

Bubbaflubba2 nie podzielił się informacją na temat czasu, jaki poświęcił na zbudowanie projektu, jednak po jego rozmachu można celować w setki godzin. Budynek odtworzony został bowiem nie tylko z zewnątrz. Również jego wnętrze dokładnie odzwierciedla oryginał. Mamy więc do czynienia z sześciopiętrową konstrukcją, w której znajduje się ponad 600 drzwi, ale także z boiskiem do koszykówki, kinem, basenem, kręgielnią, stolarnią, kwiaciarnią, czekoladziarnią czy schronem atomowym. Nie mogło też zabraknąć Gabinetu Owalnego. Mapę można pobrać przechodząc pod ten link.

Warto wiedzieć, że Bubbaflubba2 jest autorem większej liczby projektów. Swego czasu zbudował chociażby Koloseum oraz SoFi Stadium (stadion sportowy w Los Angeles). A jeśli mało Wam jeszcze tego typu kreatywnych, fanowskich budowli w świecie Minecrafta, to warto przypomnieć, że ów pikselowo-kwadratowy świat "gości" także takie projekty jak chociażby Minecraft Middle Earth (Śródziemie Tolkiena), który tworzony był aż przez 9 lat!

