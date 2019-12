LG OLED 2020 - pierwsze informacje o nadchodzących telewizorach

Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się targi CES w Las Vegas, podczas których zostaną zaprezentowane najnowsze linie telewizorów na 2020 rok. Jednym z czołowych producentów, którzy pojawią się ze swoimi produktami będzie LG, który ponownie będzie prezentował głównie modele OLED. Podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze informacje o nowym line-upie pojawiły się krótko przed rozpoczęciem targów, dzięki czemu wiemy już czego powinniśmy się spodziewać. Dobrą informacją dla osób z mniejszymi mieszkaniami będzie z pewnością fakt, że zaprezentowany ma zostać 48-calowy OLED 4K, którego sklepowa premiera powinna odbyć się latem 2020 roku. Oprócz tego wszystkie tegoroczne warianty doczekają się nowych wersji z nieco zmienionym nazewnictwem.

LG w 2020 roku wypuści swój najnowszy line-up telewizorów OLED, wśród których znajdą się linie BX, CX, EX, GX, WX oraz ZX.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące przyszłorocznych telewizorów OLED od LG. Pierwszą zmianą będzie nazewnictwo, gdzie zamiast liczby "10" (tegoroczne modele mają cyfrę 9 w nazwach) będzie widniała litera "X" jako rzymski odpowiednik dziesiątki. Linia BX zastąpi więc B9, CX zastąpi C9 i tak dalej. Kolejne dostępne linie, które pojawią się w sprzedaży do EX (Picture on glass, ekran na szkle), GX (z soundbarem) i WX (ekran-tapeta do powieszenia na ścianie). Najwyższą w hierarchii linią będzie ZX, gdzie znajdą się 65-calowe i 77-calowe telewizory OLED 8K. Wszystkie pozostałe modele będą miały rozdzielczość 4K i oferowane będą w takich samych przekątnych jak tegoroczne modele.

Drugą największą zmianą będzie wprowadzenie do sprzedaży 48-calowego modelu OLED 4K. Dotychczas najmniejszym modelem było 55 cali, co dla wielu osób wciąż było zbyt dużym rozmiarem na małe powierzchnie w salonach. Nie wiemy jeszcze do której linii telewizorów przyporządkowany będzie 48-calowy OLED, ale można założyć że będzie to albo tańsza linia BX albo CX, która odznacza się już teraz największą ilością przekątnych ekranów (55", 65" i 77"). Według wstępnych informacji, 48" LG OLED 4K wejdzie do sprzedaży w lipcu 2020 roku, podczas gdy pozostałe modele zaczną być sprzedawane wiosną 2020 roku.

Źródło: Avcesar