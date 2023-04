Atlas Fallen - garść informacji odnośnie RPG od twórców The Surge. Popracowano nad zsynchronizowanym trybem kooperacji

A już wielu przygotowywało się na majowe wejście na rynek nowej gry twórców takich gier, jak Lords of the Fallen czy The Surge. Tymczasem pod koniec ubiegłego miesiąca deweloperzy powiadomili graczy o przesunięciu premiery aż do 10 sierpnia przez wzgląd na pilną konieczność dopracowania swojego projektu w odpowiednim stopniu. Nie przeszkodziło to jednak w informowaniu o statusie poszczególnych aspektów całkiem ambitnego tytułu.

W ostatnich dniach twórcy Atlas Fallen pojawili się z garścią istotnych informacji związanych z projektem - w tym obejmującą model kooperacji.

Jak wiemy od kilku dni, przejście Atlas Fallen ma zajmować od 20 do 25 godzin - aczkolwiek w przypadku chęci dotarcia do każdego zakamarka mapy czy zwyciężenia każdego przeciwnika w action RPG ten czas ma znacząco się wydłużyć. Szczególnie ciekawie prezentuje się koncept kooperacji. Gracz, który przyłączy się do sesji, ma być w pełni zsynchronizowany z jej gospodarzem. To oznacza obecność w trakcie starć z bossami, zaliczania questów, a nawet uwzględnienie w trakcie cutscenek. Poszczególne łupy i doświadczenie będą zaś dzielone między graczy. Poziom trudności będzie także różny w zależności od tego, czy wolimy samotne eskapady, czy raczej preferujemy starcia ze wsparciem towarzysza.

Twórcy z Deck13 otwarcie deklarują chęć stworzenia mocnego, wieloplatformowego projektu, który docelowo ma stać się mocną marką z dużą szansą na wypuszczenie następnych części. Jeśli chodzi o konsolowe kwestie, na pewno są plany na dwa graficzne tryby. Chodzi oczywiście o klasyczny podział na koncentrujący się na rozdzielczości i grafice tryb jakości oraz wydajności - docelowo pozwalający osiągnąć 60 klatek na sekundę. Dotychczasowe materiały związane z Atlas Fallen dają pewne nadzieje, choć zważywszy na sporo niedawnych całkiem obiecujących IP, które ostatecznie nie spełniły oczekiwań, warto oczywiście podchodzić do sprawy z rezerwą.

