ASUS TUF Gaming A15/17, TUF Gaming F15/F17 i TUF Gaming Dash F15 - Dopracowane laptopy do gier o najlepszej specyfikacji

Omówiliśmy już wszystkie notebooki ASUS Republic of Gamers, jakie pojawią się w sprzedaży w tym roku. Od flagowego ROG Zephyrus Duo 16, poprzez ROG Strix SCAR 15/17 i ROG Strix G, aż do ROG Zephyrus G14 i nowości w postaci ROG Flow Z13. W zależności od konkretnego modelu, w środku znajdziemy procesory Intel Alder Lake lub AMD Rembrandt, a także najnowsze karty graficzne NVIDII oraz AMD. To jeszcze nie wszystkie nowości, bo ASUS przedstawia także nowości z linii TUF Gaming. W tym roku pojawią się odświeżone modele TUF Gaming A15, TUF Gaming A17, TUF Gaming F15, TUF Gaming F17 oraz TUF Gaming Dash F15. W nazwach nic się nie zmieniło, jednak wnętrze komputerów stało się jeszcze wydajniejsze niż dotychczas. Szykują się najlepsze notebooki TUF Gaming jakie powstały w ramach tej serii.

Firma ASUS prezentuje laptopy TUF Gaming A15/A17, TUF Gaming F15/F17 oraz TUF Gaming Dash F15. Nowe urządzenia przynoszą zmieniony design, mocniejsze podzespoły oraz obsługę DDR5/PCIe 4.0.

ASUS TUF Gaming A15 oraz TUF Gaming A17 będą wyposażone w procesory AMD Rembrandt - Ryzen 5 6600H oraz Ryzen 7 6800H. Z kolei ASUS TUF Gaming F15/F17 będą korzystać z procesorów Intel Alder Lake-H, maksymalnie z 14-rdzeniowego i 20-wątkowego procesora Intel Core i7-12700H. W przypadku kart graficznych, otrzymamy układy NVIDIA GeForce RTX 3000 z maksymalnym TGP sięgającym 140 W - to największa zmiana względem ubiegłorocznych wersji, które osiągały co najwyżej 95 W z Dynamic Boost 2.0. Przy 140 W powinniśmy oczekiwać kart GeForce RTX 3070 Laptop GPU i/lub GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Notebooki będą także wyposażone w pamięć DDR5, fizyczny przełącznik MUX oraz nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Wraz ze zmianą designu, na jeszcze bardziej minimalistyczny, nowe laptopy TUF Gaming jawią się jako najbardziej dopracowane modele z tej serii, jakie kiedykolwiek wypuszczono na rynek.

ASUS TUF Gaming A15 2022 ASUS TUF Gaming A17 2022 ASUS TUF Gaming F15 2022 ASUS TUF Gaming F17 2022 Procesor AMD Ryzen 5 6600H (6C/12T)

AMD Ryzen 7 6800H (8C/16T)

APU Rembrandt AMD Ryzen 5 6600H (6C/12T)

AMD Ryzen 7 6800H (8C/16T)

APU Rembrandt Do Intel Core i7-12700H

Alder Lake-H, 14C/20T Do Intel Core i7-12700H

Alder Lake-H

14C/20T Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 660M (6 CU RDNA 2)

AMD Radeon 680M (12 CU RDNA 2) AMD Radeon 660M (6 CU RDNA 2)

AMD Radeon 680M (12 CU RDNA 2) Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3000; TGP 140 W NVIDIA GeForce RTX 3000; TGP 140 W NVIDIA GeForce RTX 3000; TGP 140 W NVIDIA GeForce RTX 3000; TGP 140 W Przełącznik MUX Tak Tak Tak Tak Pamięć Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 15,6" IPS 1920x1080, 300 Hz, 100% sRGB



15,6" IPS 2560x1440, 165 Hz, 100% sRGB 17,3" IPS 1920x1080, 300 Hz, 100% sRGB



17,3" IPS 2560x1440, 165 Hz, 100% sRGB 15,6" IPS 1920x1080, 300 Hz, 100% sRGB



15,6" IPS 2560x1440, 165 Hz, 100% sRGB 17,3" IPS 1920x1080, 300 Hz, 100% sRGB



17,3" IPS 2560x1440, 165 Hz, 100% sRGB Akumulator Litowo-polimerowy, 90 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Odświeżony zostanie także laptop ASUS TUF Gaming Dash F15. Tutaj z kolei największą zmianą będzie sam procesor. Zamiast 4-rdzeniowego Intel Tiger Lake-H35 otrzymamy 10-rdzeniowy i 16-wątkowy układ Intel Core i7-12650H. Ten nietypowo zbudowany procesor składa się z 6 rdzeni Performance oraz 4 rdzeni Efficient, wspierany systemem Windows 11 oraz funkcją Intel Thread Director. W przypadku kart otrzymamy układy NVIDIA GeForce RTX 3000 Laptop GPU, jednak szczegóły nie zostały jeszcze podane. Nie zabraknie natomiast pamięci DDR5 4800 MHz, dwóch slotów M.2 dla SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, wsparcia dla Thunderbolt 4 czy fizycznego przełącznika MUX. Wizualnie sprzęt także nieco się zmieni, oferując miłą dla oka kolorystykę oraz aluminiową obudowę.

ASUS TUF Gaming Dash F15 2022 Procesor Do Intel Core i7-12650H

Alder Lake-H, 10C/16T Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics, 64 EU Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3000 Laptop GPU Przełącznik MUX Tak Pamięć Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 15,6" IPS 1920x1080, 300 Hz, 100% sRGB



15,6" IPS 2560x1440, 165 Hz, 100% sRGB Akumulator Litowo-polimerowy, 76 Wh System Windows 11

Źródło: ASUS, PurePC.pl