ASUS ROG Strix G, Strix SCAR, ROG Flow Z13, ROG Zephyrus Duo 16 i Zephyrus G14 - Laptopy z Intel Alder Lake i AMD Rembrandt

Jesteśmy już po prezentacji procesorów Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt dla wydajnych laptopów do gier oraz mobilnych stacji roboczych. Najnowsza generacja procesorów Intela przynosi przede wszystkim duży wzrost wydajności jednowątkowej i wielowątkowej, podczas gdy APU Rembrandt oferuje bardzo duży wzrost wydajności zintegrowanego układu graficznego, jednocześnie dając nam wysoką wydajność rdzeni Zen 3+. Wraz z nowymi procesorami, pierwsi producenci laptopów przedstawiają nam swoje najnowsze rozwiązania, które będą dostępne w tym roku na półkach sklepowych. Na pierwszy ogień idzie ASUS wraz ze swoją gamingową linią Republic of Gamers. W ofercie pojawią się nowe wersje ROG Strix G, ROG Strix SCAR, ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14 oraz ROG Flow Z13.

Podczas targów CES, firma ASUS ujawniła najnowszy line-up notebooków Republic of Gamers. Do graczy w tym roku trafią modele ROG Strix G15/17, ROG Strix SCAR 15/17, ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14 oraz ROG Flow Z13. Nowe laptopy będą napędzane przez procesory Intel Alder Lake-H oraz AMD Rembrandt-H, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Tegoroczne laptopy ASUS ROG będą miały kilka znaczących modyfikacji względem poprzedników. Po pierwsze wszystkie modele otrzymają pamięci DDR5 4800 MHz, które mają odznaczać się do 50% wyższą wydajnością w porównaniu do DDR4 3200 MHz. Po drugie, wszystkie laptopy ASUS (zarówno ROG jak i TUF Gaming) na 2022 rok otrzymają ciekły metal na procesor. Po trzecie - wszystkie tegoroczne notebooki tajwańskiej firmy (zarówno ROG jak i TUF Gaming) będą miały fizyczny przełącznik MUX, umożliwiając w ten sposób bezpośrednie połączenie karty graficznej z wbudowaną matrycą, uzyskując w ten sposób najwyższą, możliwą wydajność w grach wideo. Dzięki tym zmianom, tegoroczne modele ASUS będą z pewnością bardziej konkurencyjnymi laptopami w stosunku do tego, co zaoferuje konkurencja.

Laptopy ASUS Strix G w tym roku będą oferowane z procesorami AMD Rembrandt (Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX) oraz z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000. W topowej konfiguracji pojawi się zarówno Ryzen 9 jak i GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU z TGP 150 W - to najmocniejsza wersja karty bez działającego Dynamic Boost 2.0. Nie zabraknie także fizycznego przycisku MUX dla wykorzystania pełni mocy GPU, pamięci DDR5 oraz nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Na procesor będzie nałożony ciekły metal od Thermal Grizzly. W przypadku ekranów pojawią się zarówno wersje Full HD 360 Hz jak i WQHD 240 Hz.

Notebooki ASUS ROG Strix SCAR to topowe modele Strix, z bardziej agresywnym designem oraz m.in. z opto-mechaniczną klawiaturą, która zadebiutowała w 2021 roku. Tym razem seria ROG Strix SCAR zaoferuje procesory Intel Alder Lake-H, na czele z 14-rdzeniowym i 20-wątkowym Intel Core i9-12900H. W porównaniu ze zwykłą serią Strix G, SCAR otrzyma maksymalnie 64 GB RAM DDR5 oraz 2 TB nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Na procesor nałożony będzie jeszcze wydajniejszy ciekły metal - Thermal Grizzly Concuctonaut Extreme, który ma umożliwić obniżenie temperatury procesora nawet o 15 stopni w porównaniu ze zwykłym materiałem termoprzewodzącym. Na pokładzie laptopów znajdzie się m.in. karta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU z TGP 150 W.

ASUS ROG Strix G15 2022 ASUS ROG Strix G17 2022 ASUS ROG Strix SCAR 15 2022 ASUS ROG Strix SCAR 17 2022 Procesor Do AMD Ryzen 9 6900HX

APU Rembrandt

8C/16T Do AMD Ryzen 9 6900HX

APU Rembrandt

8C/16T Do Intel Core i9-12900H

Alder Lake-H

14C/20T Do Intel Core i9-12900H

Alder Lake-H

14C/20T Układ iGPU AMD Radeon 680M

RDNA 2, 12 CU

2400 MHz AMD Radeon 680M

RDNA 2, 12 CU

2400 MHz Do Intel Iris Xe Graphics

Xe-LP, 96 EU

1450 MHz Do Intel Iris Xe Graphics

Xe-LP, 96 EU

1450 MHz Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU

16 GB GDDR6

TGP 150 W Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU

16 GB GDDR6

TGP 150 W Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU

16 GB GDDR6

TGP 150 W Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU

16 GB GDDR6

TGP 150 w Przełącznik MUX Tak Tak Tak Tak Pamięć 32 GB RAM DDR5 4800 MHz 32 GB RAM DDR5 4800 MHz 64 GB RAM DDR5 4800 MHz 64 GB RAM DDR5 4800 MHz Nośnik danych 2x PCIe 4.0 x4 NVMe

(1x 1 TB w zestawie) 2x PCIe 4.0 x4 NVMe

(1x 1 TB w zestawie) 2x PCIe 4.0 x4 NVMe

(1x 2 TB w zestawie) 2x PCIe 4.0 x4 NVMe

(1x 2 TB w zestawie) Ekran 15,6" IPS 1920x1080, 360 Hz, 100% sRGB



15,6" IPS 2560x1440

240 Hz, 100% sRGB 17,3" IPS 1920x1080, 360 Hz, 100% sRGB



17,3" IPS 2560x1440

240 Hz, 100% sRGB 15,6" IPS 1920x1080, 360 Hz, 100% sRGB



15,6" IPS 2560x1440

240 Hz, 100% sRGB 17,3" IPS 1920x1080, 360 Hz, 100% sRGB



17,3" IPS 2560x1440, 240 Hz, 100% sRGB Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6, Bluetooth 5.2 Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator Litowo-polimerowy, 90 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Flagowym notebookiem firmy ASUS na 2022 rok będzie ROG Zephyrus Duo 16. Ten sprzęt ponownie zaoferuje dwa ekrany, z czego główny będzie prawdziwym pokazem możliwości. W tym wypadku mowa o 16-calowym panelu WQHD z podświetleniem Mini LED, standardem VESA DisplayHDR 1000 oraz 100% pokryciem barw DCI-P3. Ekran ten marketingowo został nazwany "NEBULA HDR". W drugim wariancie otrzymamy ekran IPS 4K ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Ta matryca w połączeniu z oprogramowaniem ASUS oferuje bardzo ciekawy trik, pozwalający na dynamiczną zmianę natywnej rozdzielczości z 4K do Full HD, jednocześnie zmieniając maksymalną częstotliwość odświeżania ze 120 Hz do 240 Hz. Do gier można zatem przełączyć się na ekran (wciąż oferujący 100% DCI-P3 i wsparcie dla HDR) o wyższym odświeżaniu, a do pracy - na wariant o wyższej rozdzielczości, ale nadal wysokim odświeżaniu.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 będzie bazował na procesorach AMD Rembrandt. W topowej wersji znajdziemy 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 9 6980HX z taktowaniem 5,0 GHz. Nie zabraknie także karty NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU z TGP 150 W. Sprzęt będzie wyposażony w fizyczny przełącznik MUX, pamięć DDR5 oraz dwa złącza M.2 dla nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe - sprzęt będzie obsługiwał magazyn do 4 TB w trybie RAID 0. Nie zabraknie także ciekłego metalu Thermal Grizzly Conductonaut Extreme (ten sam co w ASUS ROG Strix SCAR) oraz akumulatora litowo-polimerowego o pojemności 90 Wh.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 ASUS ROG Zephyrus G14 2022 Procesor Do AMD Ryzen 9 6980HX

APU Rembrandt

8C/16T Do AMD Ryzen 9 6900HS

APU Rembrandt

8C/16T Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M

RDNA 2, 12 CU, 2400 MHz AMD Radeon 680M

RDNA 2, 12 CU, 2400 MHz Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU

16 GB GDDR6, TGP 150 W Do AMD Radeon RX 6800S

32 CU, 2048 SP, 8 GB GDDR6

TGP 105 W ze SmartShift Przycisk MUX Tak Tak Pamięć RAM 64 GB RAM DDR5 4800 MHz 24 GB RAM DDR5 4800 MHz Nośnik danych 2 x 2 TB PCIe 4.0 x4 NVMe (4 TB)

RAID 0 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 1) "NEBULA HDR ENGINE"

16,1" IPS (Mini LED) 2560x1600

VESA DisplayHDR 1000

165 Hz, 100% DCI-P3, Dolby Vision



2) "NEBULA HDR DUAL SPEC"

16,1" IPS 1920x1200 (240 Hz) / 3840x2400 (120 Hz) - System pozwalający na swobodne przełączanie pomiędzy FHD 240 Hz a UHD 120 Hz; 100% DCI-P3, Dolby Vision "NEBULA DISPLAY" 14,0" IPS

2560x1600 pikseli, 16:10

120 Hz, 500 nitów, 100% DCI-P3, Dolby Vision Akumulator Litowo-polimerowy, 90 W Litowo-polimerowy, 76 Wh System Windows 11 Pro Windows 11

Trochę zmian zajdzie także w laptopie ASUS ROG Zephrus G14. Tegoroczna wersja otrzyma ekran o proporcjach 16:10, zamiast panoramicznych 16:9. Będzie to matryca o rozdzielczości 2560x1600, jasności do 500 nitów, ze wsparciem dla HDR Dolby Vision oraz 100% pokryciem barw DCI-P3. W wersji Animatrix znajdą się ponownie diody na zewnętrznej pokrywie, tym razem mocniejsze i zdecydowanie jaśniej świecące. Jeśli chodzi o podzespoły, to sprzęt zaoferuje maksymalnie procesor AMD Ryzen 9 6900HS. Zmieni się karta graficzna - zamiast GeForce RTX 3060 otrzymamy AMD Radeon RX 6800S wraz z układem chłodzenia bazującym na komorze parowej. ASUS ROG Zephyrus G14 2022 będzie należał do programu AMD Advantage.

ASUS ROG Flow Z13 Procesor Do Intel Core i9-12900H, Alder Lake-H, 14C/20T Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics 96 EU, do 1450 MHz Karta graficzna (wewnątrz laptopa) NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, 4 GB GDDR6 Karta graficzna (w ROG XG Station) Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, 16 GB GDDR6 Przycisk MUX Tak Pamięć RAM LPDDR5, pamięć lutowana w płytę główną Nośnik danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1 TB) Ekran 13,4" IPS 1920x1200 pikseli lub 3840x2400 pikseli (16:10)

60 Hz (dla 4K) lub 120 Hz (dla FHD); 500 nitów Akumulator Litowo-polimerowy, 56 Wh Waga 1,1 kg System Windows 11

Ostatnią nowością jest ASUS ROG Flow Z13. To hybrydowy laptop 2w1, który bazuje na procesorach Intel Alder Lake-H. Mimo niewielkich rozmiarów, w środku znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Intel Core i9-12900H. Karta graficzna to NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, wspomagana fizycznym przełącznikiem MUX. Sprzęt będzie wspierał także stację eGPU ROG XG Station. Pierwsza wersja skrzynki oferuje kartę GeForce RTX 3080 Laptop GPU 150 W, jednak w drodze jest także druga generacja, gdzie znajdzie się karta GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Sprzęt oferuje także pamięć LPDDR5 oraz pojedynczy nośnik SSD PCIe 4.0. W przypadku wyświetlacza, otrzymamy do wyboru ekran Full HD+ lub UHD+ o proporcjach 16:10 i luminancji sięgającej 500 nitów. Wszystkie laptopy będą fabrycznie wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows 11. Ceny zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Źródło: ASUS, PurePC.pl