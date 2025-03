Arm rzuci rękawicę NVIDII, Intelowi i AMD. Przedsiębiorstwo tworzy własny dedykowany układ graficzny

Na scenie dedykowanych układów graficznych o pozycję walczy ze sobą trzech graczy, a są nimi tytułowi: NVIDIA, Intel i AMD. Znane brytyjskie przedsiębiorstwo Arm ma zamiar wkroczyć do tego wąskiego grona. Znane jest ono z projektowania mikroprocesorów, na które później sprzedaje licencje. Tym razem jednak mowa o procesorze graficznym, który ma się okazać poważnym rywalem w segmencie gier wideo i potencjalnie także sztucznej inteligencji.

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że firma Arm zajmuje się obecnie projektowaniem swojego pierwszego dedykowanego układu graficznego, który powalczy o miejsce z największymi graczami w branży technologicznej.

Autor zdjęcia: Keith Heppell

Omawiana wiadomość pochodzi od izraelskiej redakcji Globes, która w jednym z niedawnych raportów ujawniła plany Arm. Okazuje się, że firma zatrudniła 100 wykwalifikowanych inżynierów, którzy w centrum rozwoju znajdującym się w izraelskim mieście Ra'anana będą przewodniczyć w pracach nad dedykowanym układem graficznym. Jego głównym zadaniem ma być wydajna obsługa gier wideo, natomiast nie wyklucza się tego, że tak jak obecne układy od AMD, czy też NVIDII, nowa jednostka mogłaby służyć również do zadań związanych z AI.

Natomiast aktualnie nie znamy jeszcze żadnych dalszych szczegółów. Nie wiadomo więc, w jakim okresie Arm planuje wkroczyć ze swoim procesorem graficznym na rynek. Taka zmiana kursu omawianej firmy jest jednak bardzo ciekawym ruchem, który może znacząco przyczynić się do rozwoju architektury ARM w segmencie pecetowym. Obecnie na rynku widzimy już namiastkę takich działań, gdyż jeden z partnerów Arm, a konkretniej Qualcomm, wprowadził dla komputerów z Windowsem jednostki Snapdragon X Plus oraz Elite, które wykorzystują wspomnianą architekturę. Oczywiście ich zintegrowane układy graficzne nie są imponujące, natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z dedykowaną jednostką. Na rozwój wydarzeń trzeba jednak nieco poczekać.

Źródło: Globes