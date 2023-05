MediaTek oraz NVIDIA mogą pracować nad nowej generacji układem SoC, który zadebiutuje w 2024 roku

Samsung jako pierwszy przygotował układ SoC dla smartfonów, w którym jednostka graficzna została opracowana we współpracy z AMD. Układ graficzny oparto na architekturze RDNA 2, a w planach są już mocniejsze warianty, które miałyby zaoferować nawet 768 procesorów strumieniowych. Według najnowszych doniesień, coś podobnego planuje zrobić również MediaTek, jednak w tym wypadku układ graficzny zostałby oparty na najnowszej architekturze NVIDII.

DigiTimes sugeruje, iż MediaTek opracowuje nowej generacji układ SoC dla smartfonów, w którym układ graficzny będzie bazował na architekturze NVIDII. Taki procesor miałby konkurować z rozwiązaniami Samsunga, gdzie nowe Exynosy mają układy graficzne przygotowane we współpracy z AMD.

To nie pierwszy raz kiedy słyszymy o współpracy pomiędzy MediaTekiem oraz NVIDIĄ. Obie firmy już dawno temu zapowiedziały, że przygotowany zostanie procesor klasy ARM z układem graficznym NVIDII i który zostanie wykorzystany w urządzeniach typu Chromebook. Choć dalszych konkretów o tym pierwszym obecnie nie ma, to według DigiTimes MediaTek oraz NVIDIA współpracują także nad nowej generacji układem SoC dla smartfonów, w których zostałaby zaadaptowana jednostka graficzna, oparta na architekturze NVIDII.

Nowy układ SoC od MediaTeka miałby trafić na rynek w 2024 roku i trafić do debiutujących w tym okresie smartfonów. Wykorzystanie architektury NVIDII pozwoliłoby (przynajmniej w teorii) zaoferować nie tylko wsparcie dla Ray Tracingu, ale również dla techniki DLSS zwiększającej wydajność. Z drugiej strony MediaTek takim układem mógłby konkurować z Samsungiem, którego Exynos 2400 wykorzysta rozbudowaną jednostkę graficzną Xclipse 940 z 12 blokami CU RDNA 2. Na chwilę obecną jest to jednak niepotwierdzona informacja, wobec czego polecamy (przynajmniej na razie) podchodzić do niej z dystansem.

Źródło: VideoCardz, DigiTimes