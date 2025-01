Polscy konsumenci domagają się równego traktowania od Apple. Petycja o nierówności w funkcjonalnościach ma już 16,6 tys. głosów

Trzeciego lipca 2024 roku w sieci pojawiła się petycja mająca na celu poparcie wniosku do polskiego Rzecznika Praw Konsumenta oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nierównego i nieuczciwego traktowania polskich użytkowników przez firmę Apple. W ciągu połowy miesiąca udało się uzyskać wymaganą liczbę głosów, co umożliwiło kancelarii prawnej z Wrocławia podjęcie działań w tej sprawie z inicjatywy Bartosza B. oraz niezadowolonych konsumentów.

Apple w Europie nie ma ostatnio dobrej passy, gdyż naruszenie europejskiego aktu o rynkach cyfrowych (DMA) oraz decyzja o wstrzymaniu funkcjonalności Apple Intelligence na naszym kontynencie odbiły się szerokim echem w branży. Mimo tych globalnych zawirowań, dla Polaków nie jest to nowość, gdyż od lat jesteśmy skrupulatnie pomijani w nowościach od Apple. Jednakże dzięki inicjatywie Bartosza B. oraz niezadowolonych konsumentów, może się to wkrótce zmienić. Petycja w sprawie nierównego i nieuczciwego traktowania polskich użytkowników przez firmę Apple została podpisana już przez 16,6 tys. konsumentów (stan na moment pisania tej aktualności). Pozwoliło to kancelarii prawnej z Wrocławia na złożenie oficjalnego zgłoszenia do Rzecznika Praw Konsumenta oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Treść petycji zwraca uwagę na brak obsługi asystenta głosowego Siri w języku polskim, mimo że w naszym kraju używanych jest 11 milionów aktywnych urządzeń Apple. Dla porównania Siri obsługuje m.in. języki duński i fiński, gdzie aktywnego sprzętu marki Apple jest dwa razy mniej. Opisano również brak takich aplikacji jak Fitness+, Apple News+, Apple Card i Apple Cash oraz funkcji takich jak satelitarne wzywanie pomocy i wysyłanie wiadomości SMS, brak subskrypcji Apple Podcasts i pewnych funkcji w Apple Maps. Dodatkowo uwzględniono całkowity brak dostępności HomePodów na naszym rynku. Wniosek do instytucji rządowych domaga się wprowadzenia tych funkcjonalności na polski rynek lub, jeżeli nie będzie to możliwe z różnych względów, proporcjonalnego obniżenia ceny sprzedawanych urządzeń marki oraz zadośćuczynienia polskim konsumentom. Jeśli jesteście zainteresowani podpisaniem powyższej petycji, dokładne informacje znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: AVAAZ