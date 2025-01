Użytkownicy sprzętów Apple stracili sporo pieniędzy. Wszystko przez błąd techniczny, który wystąpił w App Store

W środę 26 czerwca 2024 roku użytkownicy urządzeń od Apple, którzy zamieszkują na Węgrzech, spotkali się z bardzo nieciekawą sytuacją. Ich karty płatnicze, które zostały przypisane do App Store, były bowiem niesłusznie obciążane. Spoglądając na swoje zestawienie transakcji, wiele osób zauważyło, że pojawiło się w nim kilkanaście nowych pozycji, które zostały dodane w krótkim odstępie czasu. W wyniku błędu jedna z poszkodowanych osób straciła kilka tysięcy złotych.

Wiele osób z Węgier, które na co dzień korzystają z urządzeń od firmy Apple, nie tak dawno doświadczyło nietypowej sytuacji. Z ich kont bankowych zniknęły pieniądze, choć nie wykonali w tym czasie żadnych transakcji.

Całą sytuację nagłośniły węgierskie portale, które otrzymały naprawdę wiele zgłoszeń od swoich użytkowników. Sprawa stała się na tyle powszechna, że sporo banków zabrało w niej głos. Tak jak wspomniano we wstępie, w środę doszło do wielu obciążeń kart płatniczych, które zostały wcześniej przypisane do App Store. Niektórzy użytkownicy zorientowali się, że kwoty zgadzają się z tymi, które były już pobierane za konkretne subskrypcje — problem w tym, że zostały dawno anulowane. W krótkim czasie z kont sporej liczby osób — choć dokładnej skali procederu nie ustalono — zniknęły niemałe pieniądze. Schemat jednak zawsze był taki sam, ponieważ dochodziło do całej serii pomniejszych obciążeń, które nierzadko przekładały się na duże sumy.

Jedna z osób w ciągu 5 minut straciła 550 tys. forintów, a więc prawie 6 tys. zł (w 74 transakcjach), zanim jej bank zablokował kartę. Ze zgłoszeń wiadomo, że sytuacja nie była związana z jednym bankiem, ponieważ do obciążeń dochodziło u osób, które korzystały z Revoluta, czy też Raiffeisen Bank. Ten ostatni powiadomił nawet swoich klientów, że wystąpił "problem techniczny", ale został już rozwiązany. Jeden z największych banków na Węgrzech, OTP Bank, tak wypowiedział się w tej sprawie: "Według naszych informacji w kilku bankach doszło do masowych i nieuzasadnionych obciążeń kart bankowych. Nasi specjaliści natychmiast podjęli niezbędne działania". Ostatecznie okazało się, że dane użytkowników sprzętów od Apple są bezpieczne, a potrącone kwoty zostaną im niebawem zwrócone.

