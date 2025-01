Apple może odblokować dostęp do modułu NFC. Użytkownicy iPhone'ów w końcu skorzystają z alternatyw dla Apple Pay?

Apple słynie z tego, że implementuje w swoich urządzeniach szereg rozwiązań niedostępnych nigdzie indziej. Co gorsza, przy okazji niejako skazuje użytkowników na używanie ich bez możliwości skorzystania z alternatyw. Na szczęście powoli się to zmienia. Pod naciskiem Unii Europejskiej smartfony iPhone 15 (Pro) w końcu otrzymały uniwersalne złącze USB-C, a już lada moment moduł NFC może zostać odblokowany dla innych metod płatności niż Apple Pay.

Wygląda na to, że Komisja Europejska nie zamierza odpuszczać Apple. Tym razem problem ma stanowić fakt, że europejscy użytkownicy iPhone'ów mogą płacić bezgotówkowo wyłącznie w systemie Apple Pay, a gigant ma rzekomo nadużywać w tej kwestii swojej dominującej pozycji. Jak wynika z nowego raportu Reutersa, przedsiębiorstwo z Cupertino ma zamiar uniknąć ewentualnych kar antymonopolowych poprzez odblokowanie dostępu do modułu NFC innym firmom. Te mogłyby wtedy wydać własne usługi na urządzenia Apple, a sami użytkownicy nie musieliby rezygnować z systemów płatności, które już dobrze znają (jak np. Google Pay).

Oczekuje się, że w przyszłym roku Komisja Europejska wyda decyzję w tej sprawie. Może ona obejmować karę grzywny i nakaz zaprzestania tej praktyki. Apple grozi kara w wysokości do 10% ich globalnego rocznego obrotu, dlatego nic dziwnego, że amerykański producent zamierza zawczasu pozwolić innym firmom na stworzenie własnych systemów płatności w ekosystemie Apple. Pozostaje jeszcze pytanie, czy jeśli zmiana rzeczywiście wejdzie w życie, to skorzystają z niej użytkownicy na całym świecie, czy też tylko w Europie? Na ten moment pozostaje jedynie czekać na kolejne doniesienia w tej sprawie. Póki co ani Apple, ani Komisja Europejska nie udzieliły komentarza w tej sprawie.

Źródło: Reuters, TweakTown