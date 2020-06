Apple iPhone zielenieje po odblokowaniu - Co jest przyczyną?

Smartfony z rodziny Apple iPhone uważane są za dopracowane i w istocie takie właśnie są. Zasadniczo podobnie można powiedzieć również o topowych urządzeniach Huawei, Samsunga czy Xiaomi. Każdemu producentowi zdarzają się jednak wpadki. Takową zaliczyło Huawei, które borykało się z zielonymi przebarwieniami ekranu w modelu Mate 20 Pro. Okazuje się, że z podobną sytuacją spotkali się użytkownicy kilku wersji iPhone'ów od Apple. iUserzy od kilku dni uskarżają się na to, że ekrany w ich kosztownych smartfonach tuż po odblokowaniu przybierają mocno zabarwiony zielenią kolor. Kluczem do rozwiązania zagadki nietypowego zachowania iPhone'ów może okazać się aktualizacja iOS.

Korzystacie ze smartfonów Apple iPhone? Koniecznie sprawdźcie, czy ekrany waszych smartfonów nie zielenieją po odblokowaniu. Problem dotyka licznej grupy użytkowników.

Na Reddicie pojawił się interesujący wątek, w którym użytkownicy smartfonów Apple iPhone 11 skarżyli się na to, że ekrany ich urządzeń przybierają zielonkawą barwę. Niepożądany efekt widoczny jest tuż po odblokowaniu iPhone'a i co ciekawe, po jakimś czasie znika. Problem występuje losowo, ale wszystko wskazuje na to, że wina nie leży po stronie hardware'owej. Kłopoty z poprawnym wyświetlaniem barw zaczęły się bowiem tuż po aktualizacji urządzeń do systemu iOS 13.5.1. Oznacza to, że nietypowe zachowanie ekranu może wiązać się z błędem w oprogramowaniu. Sugeruje to między innymi brak jakiegokolwiek schematu zachowania zmiany koloru wyświetlacza.

Według doniesień problem pojawia się w około jednej czwartej prób odblokowania sprzętu i trwa około trzech sekund. Niby drobiazg, ale sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca. Tak jak wspomniałem, błąd występuje na smartfonach Apple iPhone z systemem 13.5.1, ale odnotowano go również w iOS 13.4.1 oraz iOS 13.5. Jeśli zaś chodzi o modele dotknięte problemem, znajdziemy wśród nich smartfony Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max. Jeśli Wy również zetknęliście się z tym osobliwym utrudnieniem w korzystaniu ze smartfona, nie wpadajcie w niepotrzebną panikę. Zaczekajcie spokojnie na uaktualnienie iOS-a. Apple najpewniej wprowadzi poprawki bez zbędnej zwłoki.

