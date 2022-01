Apple iPhone SE+ 5G i 5,7-calowy iPhone SE 2023 – nowa porcja informacji to niemałe zaskoczenie dla fanów serii

Pierwszy debiut przedstawiciela serii Apple iPhone SE był niemałym wydarzeniem wśród fanów sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Urządzenie, jak i jego następca stanowiły niski cenowo próg wejścia do ekosystemu Apple. Nic więc dziwnego w tym, że mimo dość leciwej obudowy, ekranu oraz komponentów uważane są za sensowny wybór w określonych kręgach. Jako że Apple iPhone SE 2020 jest już z nami od jakiegoś czasu, w sieci coraz częściej mówi się o jego następcy. Dziś, swoimi informacjami podzielił się Ross Young, który kilkukrotnie udowadniał sprawdzalność swoich doniesień. Wynika z nich, że Apple szykuje aż dwa modele SE, które będą wydane rok po roku. Różnice, które je dzielą mówią wszystko. Oto, co wiemy.

Zacznijmy od modelu, który powinien zadebiutować w najbliższych miesiącach. Ross Young nazywa go roboczo Apple iPhone SE+ 5G, natomiast wcześniej znano go jako iPhone SE3. Kluczową nowością będzie modem 5G i to właśnie obsługa sieci komórkowej piątej generacji ma stanowić główny bodziec zakupowy. Z pewnością zobaczymy tutaj również nowszy procesor Apple A15, natomiast nie powinniśmy spodziewać się większych zmian konstrukcyjnych. Również w temacie ekranu sprzęt pozostanie przy sprawdzonym elemencie – 4,7-calowym panelu IPS. Niemniej, z uwagi na to, że będziemy mieli do czynienia ze swoistym entry-level, oferta może okazać się dla wielu osób atrakcyjna. Choćby uwagi na wydajność.

Debiut powyższego sprzętu powinien towarzyszyć premierze oczekiwanego tabletu Apple iPad Air z nowym 12 MP aparatem oraz obsługą sieci 5G. Apple iPhone SE, który pojawi się na rynku w 2023 lub najpóźniej w 2024 roku wniesie do serii prawdziwy powiew świeżości. Sprzęt zostanie bowiem wyposażony w 5,7-calowy panel OLED. Wcześniej wspominano o 6,1-calowym ekranie. Do czasu debiutu rzeczonego sprzętu wyświetlacze zdążą już stanieć, co pozwoli na zachowanie sensownego poziomu cenowego serii SE.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.