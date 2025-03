Apple iPhone 15 Pro Max - smartfon pokazuje, na co go stać, w nowej produkcji Warframe. Ekosystem staje się bardziej gamingowy

Trzeba przyznać, że Apple potrafi dotrzymać danego słowa. Podczas premiery najnowszej serii smartfonów iPhone 15 zapowiedziano, że z czasem na flagowych urządzeniach pojawi się kilka dużych gier (AAA). Do tej pory użytkownicy otrzymali możliwość zanurzenia się w świecie Resident Evil 4 i Village oraz Death Stranding. Platforma Apple staje się coraz bardziej otwarta dla graczy, wszak właśnie zadebiutowała na niej kolejna produkcja - Warframe.

Do ekosystemu Apple trafiła kolejna gra wideo o nazwie Warframe. Tym samym biblioteka większych gier na systemie iOS staje się coraz większa, a ciekawym wyborem w tej dziedzinie jest Apple iPhone 15 Pro Max.

Już jakiś czas temu na PurePC omówiony został temat tego, że obecnie gry wideo na sprzętach od Apple są coraz popularniejsze. Dotyczy to oczywiście także ubiegłorocznych smartfonów Apple iPhone 15 Pro i Pro Max, na których stale pojawiają się nowe produkcje AAA. Dotychczas urządzenia Apple kojarzono przede wszystkim z tego, że dobrze radzą sobie w codziennej pracy, natomiast już niekoniecznie w grach. Ten obraz zaczyna się bardzo zmieniać. Raptem kilka dni temu (20 lutego 2024 roku) zadebiutowała darmowa produkcja Warframe, która już zbiera naprawdę dobre opinie i daje nam wgląd w możliwości smartfona Apple iPhone 15 Pro Max. To właśnie na tym modelu gra działa niemal idealnie płynnie przy najwyższych ustawieniach graficznych - ponieważ ostatnio wydane gry na iOS umożliwiają zmianę opcji wizualnych.

Na dodatek gracze otrzymali możliwość synchronizacji zapisów rozgrywki ze wszystkich platform. Jeśli więc ktoś do tej pory grał głównie na konsoli Sony PlayStation 5, to bez problemu może kontynuować swoje przygody na omawianym smartfonie od Apple. Oczywiście Warframe jest tylko poboczną grą, która debiutuje pośród innych tytułów zapowiedzianych przez firmę. Niebawem mobilni gracze będą mogli wkroczyć do świata Assassin's Creed Mirage, a prawdopodobnie na tej pozycji rozwój się nie zakończy. Można mówić, że wygląd smartfonów Apple nie zmienia się z roku na rok, a nowości jest relatywnie niewiele. Natomiast to właśnie aktualna seria smartfonów wprowadziła powiew świeżości, ponieważ mało który producent zdecydował się na taki ruch - w tym wypadku większość wybrała "AI". Oczywiście nie można powiedzieć, że urządzenia mobilne od Apple są bez wad, wszak największą z nich okazuje się kwestia akumulatora - przy najwyższych ustawieniach graficznych w grze Warframe procenty w smartfonie Apple iPhone 15 Pro Max dosłownie znikają na naszych oczach. Jednak cały rozwój segmentu gamingowego u firmy następuje w ostatnim czasie dość dynamicznie.

