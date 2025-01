Gry wideo na sprzętach Apple w 2023 roku mają się coraz lepiej. Firma ma szansę stać się realną konkurencją na tym polu

Mimo że plany Apple często brały pod uwagę gry wideo, to historia pokazała, że firma zawsze pozostawała nieco w tyle za konkurencją. Dużo zaczęło się zmieniać w 2023 roku, kiedy to zaprezentowano nowe układy mobilne Apple A17 Pro ze wsparciem dla Ray Tracingu, a także kolejną generację układów z serii Apple Silicon. Firma w wywiadzie dla Inverse przyznała, że dalej będzie rozwijać ten segment rozrywki na swoich urządzeniach, więc możemy się spodziewać kolejnych zmian.

Mała rewolucja w świecie gier wideo na urządzeniach od Apple zaszła w 2023 roku. Firma nie tylko dostarczyła wydajne układy, ale też dodatkowe oprogramowanie, które ma pomóc w przenoszeniu gier na ich platformę.

Otwarcie można przyznać, że w 2023 roku zapalił się mały płomień nadziei co do tego, że sprzęty Apple wreszcie będą mogły stać się realną alternatywną na rynku gier wideo. Poniekąd wszystko zaczęło się od prezentacji w połowie roku oprogramowania Game Porting Toolkit. Miało ono za zadanie ułatwić przenoszenie produkcji z różnych platform na urządzenia z systemem macOS. Następnie doczekaliśmy się premiery nowej serii smartfonów Apple iPhone 15, która przyniosła za sobą procesory Apple A17 Pro oraz zapowiedzi wielu dużych tytułów. Aktualnie posiadacze wspomnianych iPhone'ów (warianty 15 Pro i Pro Max) mogą zagrać choćby w Resident Evil 4.

Apple dąży również do swego rodzaju unifikacji urządzeń. Jako że aktualnie są one oparte na tej samej architekturze, to deweloperom łatwiej tworzyć produkcje i dostosowywać wersje na pozostałe sprzęty. Na dodatek decydując się na zakup gry, możemy w nią zagrać na wszystkich dostępnych urządzeniach i liczyć na synchronizację zapisu pomiędzy nimi. Nie tak dawno wprowadzone także Tryb Gry (Game Mode), który pozwala przydzielić uruchomionej produkcji priorytet w kwestii zasobów CPU i GPU. Możemy liczyć również na wspomniany Ray Tracing, czy też technologię MetalFX, która pozwala na osiągnięcie lepszych wyników (podobnie jak AMD FSR). Oczekuje się, że przełomem w kwestii gier na urządzeniach Apple może być premiera GTA VI. Nie wiadomo, w jakim czasie po debiucie gra będzie dostępna dla systemu macOS, natomiast z pewnością ten czynnik może zachęcić ludzi do korzystania ze sprzętów firmy nie tylko do pracy, ale również do gier.

Źródło: Inverse @Raymond Wong