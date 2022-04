Apple usunie z App Store przestarzałe aplikacje. Oberwą również fani gier na konsole sprzed 20 lat

Włodarze repozytoriów z aplikacjami i grami na smartfon stale podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług. Najczęściej ma to pozytywne skutki, ale zdarzają się również wyjątki. Z takowym spotykamy się właśnie teraz, kiedy Apple poinformowało o swoistych „czystkach”, które zostaną przeprowadzone w ramach sklepu App Store. Z platformy znikną aplikacje i gry, które nie były aktualizowane od dwóch lat. Oczywiście, zanim to się stanie, dany deweloper zostanie poinformowany o konieczności uaktualnienia programu. Twórca będzie miał na reakcję 30 dni. W teorii takie działanie nie powinno wiązać się z niedogodnościami dla użytkowników. W praktyce negatywne skutki mogą odczuć fani konsolowych gier retro.

Na początku miesiąca Google zdecydowało się na przeprowadzenie gruntownych porządków w ramach platformy Sklep Play. Usługodawca zamierza ukrywać przed użytkownikami korzystającymi z nowych smartfonów, programy przeznaczone na starsze urządzenia. Ma to sens, natomiast może oznaczać dla wielu osób brak dostępu do leciwych, ale w dalszym ciągu pożądanych rozwiązań. Podobną drogą zamierza kroczyć Apple. Firma postanowiła usunąć z repozytorium aplikacje, które przez ostatnie dwa lata nie doczekały się uaktualnienia. Mam tu na myśli zarówno update’y z nowymi funkcjami czy elementami, jak i drobne paczki zawierające łatki.

Deweloperzy objęci działaniami Apple będą mieli 30 dni na reakcję. Przez „reakcję” rozumie się przesłanie uaktualnienia w celu weryfikacji. W sieci pojawiły się wątpliwości co do postępowania przedsiębiorstwa z Cupertino. Okazuje się bowiem, że z Apple Store zostaną usunięte porty starszych gier na konsole sprzed 20 lat. Owszem, twórcy mogą je zaktualizować, ale większość z nich nie będzie widziała w tym większego sensu, skoro produkcje działają zgodnie z przeznaczeniem. Na koniec dobra wiadomość – jeśli zdążyliście pobrać na swoje urządzenie grę, która zostanie usunięta z App Store, możecie spać spokojnie. Tytuł nie zniknie z waszego sprzętu.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR