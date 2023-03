Apex Legends - firma Electronic Arts z dnia na dzień zwalnia dużą grupę testerów gry. Bez pracy ponad 200 osób

Zawód testera gier komputerowych nie należy do najłatwiejszych. To właśnie takie osoby są zawsze na pierwszej linii frontu i bardzo często zrzuca się na nich odpowiedzialność za ostateczny stan gry. Jest to jednocześnie profesja bardzo niedoceniania zarówno przez graczy, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami. Electronic Arts właśnie zwolniło większość testerów odpowiedzialnych za grę Apex Legends. Z pracą miało pożegnać się ponad 200 osób.

Electronic Arts zwolniło 200 testerów gry Apex Legends. Cały proces odbył się nagle i bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi. Zaskoczeni mieli być także przełożeni pracowników.

Choć zwolnienia w branży nie są w ostatnim czasie czymś niezwykłym, to kroki EA można poczytywać jako dosyć kontrowersyjne. Działania te bowiem nie tylko znacząco przetrzebiły zespół amerykańskiej firmy zlokalizowany w Baton Rouge, ale też odbyły się nagle i bez jakichkolwiek wcześniejszych sygnałów. Testerzy jakości mieli zostać zaproszeni na niezapowiedziane i obowiązkowe spotkanie za pośrednictwem Zooma. W jego trakcie poinformowano zespół o zwolnieniach pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Niektórzy z pracowników uczestniczących w spotkaniu zakończyli właśnie swoją nocną zmianę, podczas której nie padło nawet pojedyncze słowo na temat planowanej redukcji etatów. Całą sprawą zaskoczeni byli także ich przełożeni.

Pracownikom pozwolono oczywiście zabrać z biura rzeczy prywatne, ale miało się to odbywać pod nadzorem ochrony budynku. Zapewne było to spowodowane obawami amerykańskiej firmy, że niektórzy pracownicy będą chcieli pod wpływem nerwów ukraść lub zniszczyć jakieś przedmioty znajdujące się w siedzibie dewelopera. Nie jest to jednak wytłumaczenie wystarczające, ponieważ działania takie dowodzą, jak niskie zaufanie do swoich pracowników ma EA. Pozytywne w całej sprawie jest to, że zwolnieni mają otrzymać 60-dniowe zabezpieczenie finansowe. Nie równoważy to jednak zawartych wcześniej kontraktów, których okres obowiązywania był w większości znacznie dłuższy.

EA nie chciało bezpośrednio odnieść się do całego zagadnienia, ale wydane zostało oświadczenie, z którego wynika, że główny ciężar testów Apex Legends zostanie przeniesiony w inne miejsce. Amerykańska firma deklaruje też, że w planach jest zwiększenie ilości godzin przeznaczonych na testy w następnych tygodniach. Można z tego domniemywać, że albo EA zatrudni większą liczbę testerów w innej lokalizacji, albo będzie się to wiązało z większym obłożeniem godzinowym dla pozostałych osób pracujących w dziale QA. Biorąc pod uwagę panujące w branży trendy, ta druga możliwość jest bardzo prawdopodobna. Nie wiadomo też, jak zwolnienia przełożą się na jakość dalszych aktualizacji Apex Legends. Zespół dotknięty redukcją etatów był bowiem bardzo doświadczony, więc jego pełne zastąpienie może być trudne.

Źródło: Kotaku