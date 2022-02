Android 13 z nową funkcją istotnie wpływającą na prędkość działania urządzenia. Google przyspieszy tańsze smartfony?

Choć Android 12 nie zdążył się jeszcze zadomowić i zdecydowana większość urządzeń wytypowanych do otrzymania stosownej aktualizacji oczekuje na update, w sieci pojawiają się konkretne informacje o jego następcy. Domniemania, plotki i rozważania to jedno, ale z racji tego, że wybrani programiści mogą przyjrzeć się pewnym rozwiązaniom zawartym w kodzie nadchodzącego systemu, otrzymujemy już pewne konkrety. Jeden z nich dotyczy funkcji GAME_LOADING, która jest obecnie na etapie testowania przez partnerów Google. Jak można zgadnąć po nazwie, nowość odnosi się do uruchamiania gier, natomiast nie jest wykluczone to, czy nie zostanie ona wykorzystana również w innych momentach wirtualnej zabawy z produkcjami mobilnymi.

Kod systemu Android 13 zawiera wzmianki o przydatnej dla mobilnych graczy funkcji. Rozwiązanie będzie nadzorować pracę procesora podczas uruchamiania gier. Pytanie, czy na tym kończy się jego zastosowanie?

Android jest dziś dojrzałym, sprawnym i dopracowanym systemem. Oczywiście w dalszym ciągu możemy natrafić na błędy, przycięcia animacji czy powolne ładowanie zasobożernych aplikacji. Do bardziej wymagających należą naturalnie gry. Mam tu na myśli te topowe, z rozbudowanym światem, które potrafią „ładować” się w dość irytującym dla niecierpliwych osób tempie. Google najwyraźniej dostrzegło tu szansę na poprawę. Według programisty Mishaala Rahmana w kodzie Androida 13 pojawiły się zapiski stanowiące remedium na rzeczoną dolegliwość. Do systemu zawita bowiem funkcja, która tymczasowo zwiększy częstotliwość pracy procesora.

Jednocześnie trzeba mieć świadomość tego, że mówimy o testowym rozwiązaniu, a jego ostateczny kształt może prezentować się nieco inaczej. Nie byłbym specjalnie zaskoczony, gdyby rzeczony tryb był wykorzystywany również podczas ładowania poszczególnych elementów w grze. Więcej o funkcji dowiemy się dopiero podczas nadchodzącego zespołu konferencji Google I/O 2022, gdyż to właśnie wtedy zostanie zapowiedziany system Android 13. Niemniej, wczesna wersja „zapoznawcza” może trafić do wybranych deweloperów już w lutym.

Źródło: ITHome