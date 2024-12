AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX działa szybciej na komputerze z systemem Ubuntu 23.10 niż na Microsoft Windows 11

Historyczne wyniki wydajności pokazują, że procesory AMD Ryzen Threadripper cechują się lepszą wydajnością na systemach operacyjnych Linux. Nie jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ w profesjonalnych zastosowaniach to systemy z tej rodziny są częściej wykorzystywane niż Windows. Jeden z serwisów internetowych postanowił przyjrzeć się, czy podobnie jest w przypadku jednostki AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX.

Jak pokazują najnowsze testy, procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX jest średnio około 20% szybszy na systemie operacyjnym Ubuntu 23.10 niż na Windowsie 11 Pro. Wynika to przede wszystkim z lepszej optymalizacji aplikacji na Linuksie pod kątem profesjonalnych zastosowań.

Omawiany procesor posiada 96 rdzeni i obsługuje 192 wątki. Jest to w praktyce topowa propozycja skierowana do segmentu HEDT i stacji roboczych. Serwis Phoronix miał okazję przetestować go w ramach stacji HP Z6 G5 A, której bazą jest płyta główna HP 8B24, osiem modułów pamięci 16 GB 5200 MT/s firmy Hynix oraz karta graficzna NVIDIA RTX A4000 16 GB. Cała konfiguracja została odpowiednio skonfigurowana i zoptymalizowana przez producenta. Testy przeprowadzono na systemach operacyjnych Windows 11 Pro oraz Ubuntu 23.10.

W przeważającej większości testów procesor AMD zauważalnie lepiej wypadł na Linuksie niż na Windowsie 11 Pro. W niektórych przypadkach, jak na przykład w jednym z testów OSPRay 2.12, była to prawdziwa przepaść. Na Ubuntu uzyskano w tym przypadku 100% lepszy rezultat niż na systemie Microsoftu. Dużą różnicę odnotowano także w LuxCoreRender 2.6. Sięgnęła ona nawet 69%. Symulacja przeprowadzona przy użyciu NAMD 2.14 pokazała z kolei, że w tym zadaniu Threadripper jest blisko trzykrotnie szybszy na Linuksie. W większości pozostałych testów różnice nie były jednak aż tak znaczące, a w niektórych przypadkach wygrał Windows.

W interesujących zwykłych użytkowników testach, czyli kodowaniu wideo za pomocą kodeka Kvazaar 2.2 oraz blendowaniu w ramach programu Blender 4.0, także nie było większych zaskoczeń. Windows, co prawda, lepiej poradził sobie z wideo w rozdzielczości 1080p, ale w 4K to na Ubuntu odnotowano lepsze rezultaty. W przypadku Blendera procesor AMD bezapelacyjnie lepiej poradził sobie na systemie Linux.

Ze średniej wynika, że topowy procesor AMD jest blisko 20% szybszy na Ubuntu 23.10 niż na Windowsie 11 Pro. Wyniki nie są wielkim zaskoczeniem, wykazują bowiem zgodność z testami dokonywanymi na sprzęcie poprzednich generacji. Systemy operacyjne z rodziny Linux lepiej nadają się do znaczącej części profesjonalnych zadań. Aplikacje są tam lepiej zoptymalizowane pod kątem wykorzystania procesora i to na to nich można wycisnąć maksimum potencjału z Threadrippera PRO 7995WX.

Źródło: Phoronix