AMD Ryzen 9 3900XT z taktowaniem Boost wynoszącym 4,8 GHz

Od kilku dni w sieci pojawia się sporo informacji na temat odświeżonych procesorów AMD Ryzen serii 3000, które zadebiutują równolegle z układami APU Renoir. Ich prezentacja odbędzie się już w czerwcu, natomiast w sprzedaży powinniśmy ich oczekiwać od 7 lipca (równo rok po premierze pierwszych desktopowych procesorów Zen 2). Odświeżona linia Ryzenów 3000 może być ciekawym rozwiązaniem dla osób, które nie mogą czekać dłużej na premierę desktopowych Ryzenów serii 4000, wykorzystujących architekturę Zen 3. Ponadto wszystko wskazuje na to, że układy Matisse Refresh będą ciekawą kontrą dla 10 generacji Intel Comet Lake-S, które ostatnio zadebiutowały. W sieci pojawiły się właśnie nowe informacje dotyczące nadchodzących procesorów.

W sieci pojawilły się nowe informacje na temat specyfikacji procesorów AMD Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT oraz Ryzen 9 3900XT.

Odświeżone Ryzeny serii 3000 "Matisse Refresh" według ostatnich informacji zostaną zaprezentowane już 16 czerwca, razem z procesorami APU Renoir. Do sprzedaży powinny trafić jednostki AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT oraz AMD Ryzen 9 3900XT. Jeśli producent nie zamierza zwiększać ilości rdzeni oraz wątków, nowe układy powinny otrzymać odpowiednio 6 rdzeni/12 wątków, 8 rdzeni/16 wątków oraz 12 rdzeni/24 wątki. Od pewnego czasu pojawiają się informacje o zdecydowanej poprawie uzysku z 7 nm litografii, dzięki czemu obecne rewizje procesorów Zen 2 działają bez problemu na wyższych zegarach w porównaniu do pierwszych wersji, tym samym oferując wyższą niż początkowo wydajność.

W sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące specyfikacji trzech nadchodzących procesorów AMD Zen 2. Dotyczą one jednak wyłącznie taktowania rdzeni w trybie bazowym oraz Turbo. W przypadku Ryzena 5 3600XT taktowanie ma wynosić odpowiednio 4,0 GHz w trybie bazowym oraz 4,7 GHz w trybie Boost. Dla AMD Ryzen 7 3800XT przewidziano wartości 4,2 GHz oraz 4,7 GHz, z kolei najwydajniejszy Ryzen 9 3900XT ma osiągać zegary na poziomie 4,1 GHz w trybie bazowym oraz 4,8 GHz w trybie Turbo. Oczywiście są to nadal niepotwierdzone informacje, jednak biorąc pod uwagę pojawiające się coraz częściej informacje o wyższych zegarach obecnych procesorów, takie wartości dla nadchodzących Matisse Refresh wcale nie wydają się niemożliwe do osiągnięcia.

Procesor Ryzen 5 3600X Ryzen 5 3600XT Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3800X Ryzen 7 3800XT Ryzen 9 3900X Ryzen 9 3900XT Rodzina Matisse Matisse Refresh Matisse Matisse Matisse Refresh Matisse Matisse Refresh Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Ilość rdzeni/wątków 6C/12T 6C/12T (?) 8C/16T 8C/16T 8C/16T (?) 12C/24T 12C/24T (?) Taktowanie bazowe 3,8 GHz 4,0 GHz 3,6 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 3,8 GHz 4,1 GHz Taktowanie Turbo 4,4 GHz 4,7 GHz 4,4 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,8 GHz

Źródło: VideoCardz