Porównanie procesorów AMD Ryzen 7 4800H vs Intel Core i7-10875H

W tym roku w sektorze mobilnym toczy się bardzo ciekawa walka pomiędzy Intelem oraz AMD w kontekście najwydajniejszych procesorów dla notebooków. Intel niedawno wprowadził do oferty 10 generację układów Core o kodowej nazwie Comet Lake-H, podczas gdy AMD na początku roku zaprezentowało kolejną generację APU Renoir (Ryzen serii 4000). Już od dłuższego czasu w sieci pojawiały się różne testy i przecieki dotyczące tego czego powinniśmy spodziewać się zarówno po układach Intela jak również AMD. Tym razem chcielibyśmy zaprezentować malutką zajawkę tego, co znajdzie się w pełnoprawnym, premierowy teście nowych procesorów. Sprawdziliśmy wydajność 8-rdzeniowych i 16-wątkowych układów Intel Core i7-10875H oraz AMD Ryzen 7 4800H w wymagającym teście Blendera dotyczącym renderowania sceny Victor. Wyniki mogą okazać się bardzo ciekawe.

Intel Core i7-10875H to wprawdzie przedstawiciel 10 generacji układów Core o kodowej nazwie Comet Lake-H, jednak w rzeczywistości jest to czwarta już inkarnacja mikroarchitektury Skylake, a także procesor po raz kolejny wykorzystujący 14 nm proces technologiczny. W przypadku modelu, który posiadamy nominalne TDP zostało zwiększone do 65W, by układ mógł lepiej rozwinąć skrzydła. W krótkotrwałym obciążeniu procesor może osiągać pobór 135W. AMD Ryzen 7 4800H to z kolei nowe APU wykorzystujące architekturę Zen 2 oraz 7 nm proces technologiczny. W przypadku testowanego notebooka TDP wynosi domyślnie 45W z możliwością zwiększenia do 54W (przez pięć minut obciążenia). Jak obydwa procesory poradziły sobie w wymagającym teście Blendera ze sceną Victor?

Blender 2.81a Renderowanie sceny Victor Czas w sekundach (mniej = lepiej) 225 450 675 900 1125 1350 1575 1800 AMD Ryzen 7 4800H

8C/16T 2900-4200 MHz 1318 Intel Core i7-10875H (ES)

8C/16T 2100-4600 MHz 1484 Intel Core i7-10875H (ES)

8C/16T 2100-4600 MHz 1745

Intel 65W AMD 45W Intel 45W

Blender 2.81a Temperatury CPU Stopnie Celsjusza (mniej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 AMD Ryzen 7 4800H

8C/16T 2900-4200 MHz 77 Intel Core i7-10875H (ES)

8C/16T 2100-4600 MHz 80 Intel Core i7-10875H (ES)

8C/16T 2100-4600 MHz 90

Intel 65W AMD 45W Intel 45W

Trzeba przyznać, że AMD Ryzen 7 4800H z tego starcia wychodzi zwycięsko niezależnie od tego czy spojrzymy na czas renderowania, temperatury czy pobór energii. We wszystkich aspektach nowy Ryzen uzyskuje zdecydowanie lepsze rezultaty. Jeśli chodzi o czas renderowania sceny Victor w Blenderze, to Ryzen 7 4800H potrzebował na to zadanie 22 minut oraz 18 sekund. Intel Core i7-10875H działający w trybie 65W potrzebował do tego zadania 24 minut i 44 sekund. Zdecydowanie najgorszy wynik uzyskał Intel przy domyślnym ustawieniu TDP do poziomu 45W (a więc według oficjalnej specyfikacji Intela) - w tym wypadku CPU potrzebował aż 29 minut i 5 sekund na wyrenderowanie sceny w Blenderze.

Jeśli chodzi o temperatury to znowu najgorzej wypada Intel, tym razem w przy ustawieniu TDP na poziomie 65W. Uśrednione temperatury podczas całego testu wynosiły 90 stopni. Zdecydowanie niższe temperatury osiągał procesor przy 45W limicie energetycznym - wówczas bowiem temperatury wynosiły 80 stopni. Odbiło się to jednak kosztem niższego taktowania - przy 65W limicie i obciążeniu w 100% wszystkich rdzeni i wątków, taktowanie układu wynosiło 3,3 GHz. Przy obniżeniu limitu do 45W taktowanie procesora spadło do okolic 2,85-2,9 GHz. Dla porównania AMD Ryzen 7 4800H uzyskał średnią temperaturę na poziomie 77 stopni, natomiast przy TDP 45W (54W przez pierwsze pięć minut) taktowanie dla wszystkich obciążonych rdzeni i wątków wynosiło 3,5 GHz (3,7 GHz przy TDP 54W). Najwyższy odnotowany pobór mocy samego procesora sięgał 100W dla Intel Core i7-10875H oraz 62W dla AMD Ryzen 7 4800H. Ten jeden test bardzo obrazowo pokazuje, jak bardzo AMD poprawiło stosunek perf/watt w swoich nowych APU, osiągając zdecydowanie najlepsze wyniki spośród wszystkich dotychczasowych procesorów przygotowanych z myślą o laptopach. Intel ze swoim 14 nm procesem nie jest obecnie w żaden sposób dorównać AMD pod względem stosunku wydajności do poboru mocy. Dopiero wraz nadejściem kolejnej generacji (Tiger Lake-H) może się coś zmienić.

Źródło: PurePC