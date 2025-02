AMD Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G z obniżoną liczbą linii PCIe 4.0 dla karty graficznej oraz SSD

Podczas targów CES 2024 w Las Vegas, firma AMD ujawniła (w końcu) nową generację APU Phoenix dla komputerów stacjonarnych. Do desktopów zmierzają łącznie cztery procesory: AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G. Dwa pierwsze układy korzystają z pełnej matrycy Phoenix, w której znajdziemy do 8 rdzeni Zen 4. Dwa pozostałe z kolei wykorzystują mniejszą matrycę "Phoenix2", która łączy w sobie rdzenie Zen 4 oraz Zen 4c, a także jest pozbawiona jednostek Ryzen AI, opartych na architekturze XDNA. Okazuje się, że zmian w rzeczywistości jest więcej.

Procesory AMD Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G pod kilkoma względami są mocno ograniczone względem Ryzena 7 8700G i Ryzena 5 8600G. Głównie dotyczy to liczby dostępnych linii PCIe 4.0 oraz kontrolera pamięci.

Po opublikowaniu szczegółowej specyfikacji poszczególnych procesorów AMD Ryzen 8000G, okazuje się że jednostki wykorzystujące matrycę Phoenix2 mają dodatkowe zmiany względem układów Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G i nie chodzi bynajmniej tylko o liczbę rdzeni czy konfigurację zintegrowanego układu graficznego. Po pierwsze Ryzen 5 8500G i Ryzen 3 8300G oferują jednokanałowy kontroler pamięci DDR5 5200 MHz, co oznacza że pamięć RAM w tych układach możemy skonfigurować tylko w trybie Single Channel.

AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 3 8300G Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix

Chip "Phoenix2" APU Phoenix

Chip "Phoenix2" Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Budowa CPU 8 x Zen 4 6 x Zen 4 2 x Zen 4

4 x Zen 4c 1x Zen 4

3x Zen 4c Taktowanie Turbo Do 5,1 GHz Do 5,0 GHz Do 5,0 GHz Do 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Kontroler RAM DDR5 5200 MHz

Dual Channel (UDIMM) DDR5 5200 MHz

Dual Channel (UDIMM) DDR5 5200 MHz

Single Channel (UDIMM) DDR5 5200 MHz

Single Channel (UDIMM) Układ iGPU AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 Układ AI Ryzen AI Ryzen AI - - Premiera 31.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Q1 2024

Tylko gotowe PC Cena MSRP 329 USD 229 USD 179 USD OEM

Kolejną zmianą jest liczba dostępnych do użytku linii PCIe 4.0. W przypadku AMD Ryzen 7 8700G oraz Ryzen 5 8600G jest to 16 linii PCIe 4.0. Z kolei karta graficzna oraz SSD działają w konfiguracji odpowiednio PCIe 4.0 x8 oraz PCIe 4.0 x4. Dla mniejszych jednostek Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G, udostępniono już tylko 10 linii PCIe 4.0. Obcięta została także konfiguracja dla GPU oraz SSD, do odpowiednio PCIe 4.0 x4 oraz PCIe 4.0 x2. Wybierając procesory z serii Ryzen 8000G, warto pamiętać o ograniczeniach, jakie nałożono na układy Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G. Premiera nowej generacji APU Phoenix odbędzie się 31 stycznia, za wyjątkiem Ryzena 3 8300G, który trafi w bliżej nieokreślonym pierwszym kwartale tego roku i to tylko w gotowych zestawach komputerowych (OEM).



AMD Ryzen 7 8700G...



...i dla porównania AMD Ryzen 5 8500G

Źródło: AMD