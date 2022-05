AMD Ryzen 5 5600 vs Intel Core i5-12400F - Test procesorów do 1000 złotych. Który jest szybszy i będzie lepszym wyborem?

AMD Ryzen 5 5600 i pozostałe tańsze modele procesorów z rodziny 5000, kazały na siebie czekać prawie półtora roku. W świecie technologii to koszmarnie długo, a właśnie tyle upłynęło do premiery Vermeerów, podczas których Intel zdołał wprowadzić dwie kolejne architektury - Rocket Lake i Alder Lake. Sytuacja zmieniła się zatem diametralnie od momentu, kiedy Ryzeny 5000 konkurowały wyłącznie z modelami Intel Core 10. generacji. Czy premiera AMD Ryzen 5 5600 cokolwiek zmieni? Jeśli będzie to procesor tańszy od Intel Core i5-12400F, a jednocześnie zaoferuje wydajność porównywalną do starszego rodzeństwa, to może troszeczkę namieszać. Rywalizacja będzie jednak zacięta, ponieważ nowe Intele wysoko zawiesiły poprzeczkę...

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura AMD Zen 3 przeszła szereg istotnych modyfikacji, które pozwoliły zwiększyć wydajność pojedynczego rdzenia o około 20% względem Zen 2, niwelując zarazem wewnętrzne opóźnienia będące największymi bolączkami procesorów AMD Ryzen. Przede wszystkim jeden klaster CCX posiada teraz 8 zamiast 4 rdzeni, doprawionych obsługą SMT oraz 32 MB pamięci cache L3. Poszczególne moduły CCX powstały w litografii 7 nm TSMC, natomiast cIOD posiadającym m.in. kontroler pamięci DDR4-3200 wykorzystuje 12 nm proces produkcyjny. Komunikacja ponownie odbywa się poprzez magistralę Infinity Fabric, aczkolwiek dzięki zmniejszeniu opóźnień wewnętrznych m.in. występujących między modułami, rdzeniami i pamięcią operacyjną czy pamięcią podręczną, której przypada teraz znacznie więcej na każdy CCX, uzyskano wymierny wzrost przepustowości. Usprawnieniu poddano również przewidywanie i kolejkowanie rozkazów, zarządzanie strukturami cache, przyspieszono jednostki FPU zwiększając im przepustowość, przebudowano magistralę pierścieniową, algorytmy zbierania oraz integracji danych. Inżynierowie naprawdę nie próżnowali, bowiem lista modyfikacji jest znacznie dłuższa i wymieniłem tylko najważniejsze, kluczowe z punktu wydajności. Dodatkowo zwiększono efektywność energetyczną plus poprawiono technologię Precision Boost 2, uzyskując wyższe taktowania przy jednocześnie niższym napięciu zasilania.

AMD Ryzen 5 5600 to po prostu AMD Ryzen 5 5600X z taktowaniem niższym o około 200 MHz, jak również odrobinę niższą ceną. Tylko czy to wystarczy, aby nawiązać rywalizację z bardzo udanym Intel Core i5-12400F?

Ponieważ AMD Ryzen 5 5600 jest praktycznie stuprocentową kopią AMD Ryzen 5 5600X, współdzieląc fizyczną budowę ze starszym modelem, opisywana jednostka również bazuje na pojedynczym oraz niekompletnym module CCX. Zamiast maksymalnie ośmiu aktywnych rdzeni pozostawiono sześć, co może jednak w pewnych okolicznościach przynieść wymierne korzyści. Taka konfiguracja teoretycznie sprzyja wyższemu potencjałowi podkręcania i agresywniejszemu ustawieniu magistrali Infinity Fabric, jak również skutkuje niższymi opóźnieniami w komunikacji wewnątrz układami (CCD → cIOD). Niezmienna pozostała także obsługa technologii SMT (Simultaneous Multithreading) zapewniającej wykonywanie do dwunastu wątków jednocześnie. Procesor dysponuje także 32 MB pamięci cache L3 oraz 3 MB pamięci cache L2. Głównym adwersarzem recenzowanej jednostki będzie Intel Core i5-12400F, również sześcio-rdzeniowy oraz dwunasto-wątkowy, chociaż warto wspomnieć, że kiedy AMD Ryzen 5 5600X wchodził do sprzedaży konkurował z Intel Core i5-10600K. Zatem Vermeer odpiera już trzecią generację jednostek Intela, bo oprócz wspomnianego Comet Lake, stawał w szranki jeszcze z Rocket Lake. Reprezentantów wszystkich tych generacji znajdziecie oczywiście na wykresach.

Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600 Ryzen 5 5600G Core i5-12400F Architektura Zen 3 Zen 3 Zen 3 Alder Lake Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 10 nm Taktowanie 3700-4600 MHz 3500-4400 MHz 3900-4400 MHz 2500-4400 MHz Konfiguracja 6R/12W 6R/12W 6R/12W 6R/12W Pamięć L3 32 MB 32 MB 16 MB 18 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Zablokowany Kontroler DDR4 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - - DDR5-4800 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Zintegrowane GPU - - Radeon Vega 7 - Cena startowa 299 USD 199 USD 259 USD 167 USD Platforma AM4 AM4 AM4 LGA 1700 Data premiery Listopad 2020 Kwiecień 2022 Sierpień 2021 Styczeń 2022

Bazowe taktowanie AMD Ryzen 5 5600 wynosi 3500 MHz, jednak pod obciążeniem nie powinno spadać poniżej 4300 MHz np.: podczas wykorzystania wszystkich rdzeni programem Cinebench R23 (Multi Thread). Maksymalny Core Boost teoretycznie wynosi 4400 MHz, aczkolwiek niejednokrotnie osiągał 4450 MHz, dzięki technologiom Precission Boost i Extended Frequency Range (kluczowe jest odpowiednie chłodzenie). Różnica względem AMD Ryzen 5 5600X wynosi dokładnie 200 MHz, czyli naprawdę niewiele, zważywszy iż procesor posiada odblokowany mnożnik pozwalający szybko zniwelować straty. Reszta specyfikacji niczym nie zaskakuje - dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200, lutowany odpromiennik, brak zintegrowanego układu graficznego oraz współczynnik TDP 65W. Cena startowa w stosunku do AMD Ryzen 5 5600X powinna być wprawdzie niższa o dokładnie 100 USD, jednak w rzeczywistości różnica wynosi skromne 100 złotych, ponieważ starszy braciszek w międzyczasie potaniał. AMD Ryzen 5 5600 także otrzymał w komplecie system chłodzenia Wraith Stealth. Jak wypadnie w porównaniu do Intel Core i5-12400F, który jest również 100 złotych tańszy?