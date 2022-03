Test kart graficznych NVIDIA GeForce GTX 1060 vs AMD Radeon RX 480 - Pojedynek sześcioletnich klasyków ze średniego segmentu

NVIDIA GeForce GTX 1060 i AMD Radeon RX 480 były bezsprzecznie najpopularniejszymi kartami graficznymi 2016 roku, reprezentującymi praktycznie już wymarły środkowy segment, oferujący świetną relację ceny do wydajności. Obydwie premiery cieszyły się rekordową popularnością na PurePC, mając aktualnie ponad 700,000 odsłon każda i ponad 1500 komentarzy... ciągle zgarniając kolejne. Postanowiłem więc ponownie przyjrzeć się wydajności weteranów, którzy jeszcze służą w tysiącach komputerów, aby sprawdzić jak spisują się w dzisiejszych produkcjach. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, inflację oraz wysokie kursy waluty, NVIDIA GeForce GTX 1060 i AMD Radeon RX 480 prędko nie zostaną odesłane na zasłużone emerytury.

Autor: Sebastian Oktaba

Pojedynek AMD Radeon RX 480 i NVIDIA GeForce GTX 1060 budził ogromne emocje, skutecznie podgrzewając wakacyjną atmosferę 2016 roku, bowiem obydwie konkurencyjne karty graficzne debiutowały w odstępie zaledwie kilku tygodni. Czerwiec i lipiec upłynęły zatem pod znakiem mocnej rywalizacji między producentami. Ponieważ AMD Radeon RX 480 i NVIDIA GeForce GTX 1060 znalazły licznych odbiorców, jednocześnie będąc jeszcze całkiem mocnymi reprezentantami tzw. średniego segmentu, nadal pracują w niezliczonej ilości platform gamingowych. Według sprzętowej ankiety Steam, NVIDIA GeForce GTX 1060 nadal posiada prawie 8% całkowitego udziału w układach graficznych, natomiast AMD Radeon RX 480/580 może pochwalić się wynikiem blisko 2%. Sumarycznie zaledwie dwa modele zajmują 10% wszystkich używanych GPU, a chociaż dysproporcja między NVIDIA i AMD okazuje się gigantyczna, warto z perspektywy czasu spojrzeć kto dokonał lepszego wyboru. Dotychczas to produkty AMD zdecydowanie lepiej wypadały po latach, co możecie sprawdzić na przykładzie AMD Radeon HD 7970 vs NVDIA GeForce GTX 680 oraz AMD Radeon R9 290X vs NVDIA GeForce GTX 780.

AMD Radeon RX 480 i NVIDIA GeForce GTX 1060 kiedyś ostro rywalizowały, będąc najpopularniejszymi kartami graficznymi 2016 roku. Jak dzisiaj wypadają ich relacje? Która lepiej przetrwała próbę czasu?

NVIDIA GeForce GTX 1060 bazuje na układzie GP106-400-A1 wykonanym w litografii 16 nm, zawierając 1280 procesorów CUDA, 80 jednostek teksturujących oraz 48 renderujących. Bazowe taktowanie wynosi 1506 MHz, osiągając w trybie GPU Boost 3.0 minimum 1709 MHz, najczęściej jednak znacznie więcej (zależnie od temperatury, limitu zasilania itp.). Podsystem pamięci graficznej może pochwalić się obecnością 6144 MB GDDR5 na 192-bitowej magistrali, natomiast moduły pracują z częstotliwością 8000 MHz, owocując przepustowością rzędu 192 GB/s. Niedługo po premierze testowanego wariantu, pojawiły się również modele GeForce GTX 1060 posiadające 3 GB GDDR5, których NVIDIA oficjalnie nie autoryzowała, pozostawiając eksperymenty producentom. Kiedy AMD wprowadziło do sprzedaży Radeona RX 580, będącego w rzeczywistości podkręconym Radeonem RX 480, niektórzy producenci wydali odświeżonego GeForce GTX 1060 z pamięciami GDDR5 o taktowaniu przekraczającym 9000 MHz, podnosząc tym samym przepustowość do około 217 GB/s. Dopakowane modele były jednak słabo dostępne, zauważalnie droższe i generalnie niewiele wydajniejsze od pierwowzoru.

GTX 1060 RX 480 GTX 1660 RX 5600 XT Architektura Pascal GCN 4.0 Turing RDNA 1.0 Układ graficzny GP106 Polaris 10 XT TU116 Navi 10 XLE Litografia 16 nm 14 nm 12 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 200 mm² 232 mm² 284 mm² 251 mm² Tranzystory 4,4 mld 5,7 mld 6,6 mld 10,3 mld Jednostki SP 1280 2304 1408 2304 Jednostki TMU 80 144 88 144 Jednostki ROP 48 32 48 64 Taktowanie bazowe 1506 MHz 1120 MHz 1530 MHz 1130 MHz Taktowanie boost 1709 MHz 1266 MHz 1785 MHz 1560 MHz Taktowanie pamięci 8000 MHz 8000 MHz 8000 MHz 12000 MHz Ilość pamięci 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB Typ pamięci GDDR5 GDDR6 GDDR5 GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 192 GB/s 256 GB/s 192 GB/s 288 GB/s Interfejs PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 120 W 150 W 120 W 150 W Cena startowa 299 USD 229 USD 219 USD 279 USD Data premiery 19-07-2016 29-06-2016 14-03-2019 21-01-2020

AMD Radeon RX 480 zbudowano na układzie Polaris 10 XT (GCN 4.0) wykonanym w litografii 14 nm, posiadającym 2304 jednostki cieniujące, 144 teksturujące oraz 32 renderujące. Bazowe taktowanie GPU wynosiło 1120 MHz wzrastając do maksymalnie 1266 MHz. AMD Radeon RX 480 otrzymał 8192 MB pamięci GDDR5 na 256-bitowej magistrali i taktowaniu 8000 MHz, dających przepustowość na poziomie 256 GB/s. Karta występowała również w wersji 4 GB GDDR5. Kilka miesięcy później pojawił się Radeon RX 580 (Polaris 20 XTX), mający względem poprzednika wyższe taktowanie rdzenia, ale niczego w specyfikacji technicznej nie zmieniono. Ostatnim wcieleniem układu został Radeon RX 590 (Polaris 30 XT), którego produkcję przeniesiono do litografii 12 nm, umożliwiającej kolejne podniesienie częstotliwości GPU (bonus ~200 MHz). Ilość jednostek wykonawczych oraz parametry pamięci GDDR5 nie uległy zmianie. Co ciekawe, Radeon RX 590 szybko zniknął z katalogów producentów, chociaż Radeona RX 580 można jeszcze dzisiaj znaleźć na sklepowych półkach. Teoretycznie nawet Radeon RX 480 powinien być szybszy od GeForce GTX 1060, posiada przecież mocniejszą specyfikację, a jak będzie, to zobaczymy...