AMD RDNA 2 zadebiutuje najpierw na PC, później na konsolach

W tym roku w branży komputerowej i ogólnie technologicznej doczekamy się kilku bardzo ważnych premier - czekamy na nowe procesory AMD Zen 3, a także karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere oraz AMD Radeon "NAVI 2X" RDNA 2. Ponadto w okresie świątecznym zadebiutują konsole nowej generacji w postaci Xbox Series X oraz PlayStation 5. Choć czekamy na kilka ważnych premier, to nadal nie wiemy kiedy procesory oraz karty graficzne dokładnie zadebiutują. Nieco światła na architekturę RDNA 2 oraz nadchodzące układy AMD Radeon zdradziła sama firma AMD. W sieci bowiem pojawiły się informacje sugerujące, iż RDNA 2 zostanie najpierw zaprezentowana na komputerach PC, a później doczekamy się premiery na konsolach.

CFO firmy AMD - Devinder Kumar - wyjawił, że na rynku najpierw pojawi się tzw. "Big NAVI", a więc najmocniejsza pozycja wykorzystująca architekturę RDNA 2. Premiera powinna odbyć się więc jesienią.

AMD RDNA 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych architektur tego roku - nowe karty mają być przeznaczone m.in. dla entuzjastów grania w rozdzielczości 4K. Najwydajniejsze GPU określane wciąż jako "BIG NAVI" z rdzeniem NAVI 21 ma stanąć do walki z wydajnymi kartami NVIDIA GeForce RTX 3000 opartymi na architekturze Ampere. W przypadku topowego rdzenia NAVI 21, który ma mieć powierzchnię 505 mm² otrzymamy wsparcie m.in. dla Ray Tracingu, Variable Rate Shading oraz bibliotek DirectX 12 Ultimate. Nowe informacje wskazujące na datę premiery pierwszej karty AMD RDNA 2 pochodzą tym razem bezpośrednio od producenta.

Oświadczenie pochodzi od dyrektora finansowego AMD, Devindera Kumara, który potwierdził to podczas globalnej konferencji Bank of America Securities Global Technology Conference. Według niego "BIG NAVI" będzie pierwszym układem GPU, który pojawi się na rynku i który wykorzysta architekturę RDNA 2. Daje to pewny ogląd na potencjalny termin wydania nowego układu graficznego. Biorąc pod uwagę, że Xbox Series X pojawi się w okolicach 20 listopada (o ile wczorajsze informacje zostaną potwierdzone), a PlayStation 5 z pewnością w podobnym okresie czasu, na desktopową kartę AMD RDNA 2 z rdzeniem NAVI 21 powinniśmy czekać najpóźniej do października. W podobnym czasie pojawią się także nowe karty NVIDIA GeForce RTX 3000, więc będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia dwóch wydajnych architektur.

Źródło: VideoCardz, Overclock3D