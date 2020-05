AMD NAVI 21 - w sieci odkryto 10 układow graficznych RDNA 2

AMD w tym roku przygotowuje się do premiery nie tylko procesorów Ryzen 4000 (Vermeer) opartych na mikroarchitekturze Zen 3, ale także kart graficznych opartych na architekturze RDNA 2. Ostatnio pojawiła się informacja o możliwej premierze nowej generacji od AMD we wrześniu, w podobnym okresie czasu co NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere. O samej specyfikacji ukladów RDNA 2 wciąż nie wiele wiemy, prócz tego, że topowe karty przyniosą wsparcie dla Ray Tracingu, a największe GPU (prawdopodobnie NAVI 23) będzie miał chip dwukrotnie większy od NAVI 10 znanego chociażby z Radeona RX 5700 XT. W sieci pojawiły się z kolei informacje o mniejszym układzie NAVI 21 - według użytkownika Twittera o nazwie _rogame, AMD przygotowuje przynajmniej 10 wariantów tego chipu. Oprócz tego spodziewamy się odświeżonych kart opartych o rdzeń NAVI 10.

Według najnowszych doniesień, AMD pracuje obecnie nad przynajmniej 10 wariantami chipu NAVI 21. Będą one dostosowane do rynku konsumenckiego, profesjonalnego oraz na wyłączność dla Apple.

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące rdzenia NAVI 21, który będzie bazował na architekturze RDNA 2. AMD rzekomo pracuje nad różnymi wersjami NAVI 21, co ma zmaksymlizować wykorzystanie GPU w poszczególnych kartach graficznych. Według ujawnionych informacji, w planach jest obecnie 10 wariantów układu NAVI 21, ale nie wiadomo czy wszystkie ostatecznie zostaną wykorzystane. Najwyższym układem w serii ma być NAVI 21 XTX, który docelowo zastąpi kartę Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition. Kolejne w kolejce są odpowiednio NAVI 21 XT, NAVI 21 XL oraz NAVI 21 XE, które będą odpowiednikami Radeona RX 5700 XT, RX 5700 oraz RX 5600 XT. Oprócz tego powinniśmy spodziewać się dedykowanych kart na rynek profesjonalny oraz kilku GPU na wyłączność Apple.

Powrócił także temat odświeżonych kart NAVI wykorzystujących rdzeń graficzny NAVI 10. Według źródła, takie układy także pojawią się w sprzedaży. NIe jest to pierwszy raz kiedy słyszymy o odświeżonych NAVI pierwszej generacji, bowiem jeszcze w styczniu CEO AMD, dr Lisa Su, ujawniła że takie plany faktycznie są. Pojawiły się wzmianki o układach NAVI 10 XT+, NAVI 10 XM+ oraz NAVI 10 XTE+, które będą odpowiednikami następujących refreshy: Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5600 XT. Nie wiemy kiedy dokładnie odświeżone NAVI 10 pojawi się w sprzedaży, ale z pewnością nastąpi to przed prezentacją architektury RDNA 2.

Źródło: VideoCardz