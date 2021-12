AMD Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 będą pierwszymi kartami graficznymi RDNA 2, wykorzystującymi 6 nm litografię

Już na początku stycznia odbędzie się konferencja firmy AMD, podczas której zaprezentowane zostaną nowości z segmentu procesorów oraz kart graficznych. Jeśli chodzi o pierwszą kategorię, to spodziewamy się debiutu APU Rembrandt oraz desktopowych procesorów Ryzen z 3D V-Cache. Ponadto usłyszymy pierwsze konkrety dotyczące mikroarchitektury Zen 4. W przypadku kart graficznych, producent również szykuje kilka zapowiedzi. Po pierwsze mamy usłyszeć o odświeżonych układach RDNA 2 dla notebooków. Po drugie zaprezentowany zostanie w końcu Radeon RX 6500 XT, jako przedstawiciel segmentu entry-level. Według najnowszych doniesień, karta wcale nie wykorzysta 7 nm litografii TSMC, jak dotychczas sądziliśmy.

Według najnowszych doniesień, nadchodzące karty graficzne AMD Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 wykorzystają 6 nm proces technologiczny TSMC, a nie 7 nm litografię, jak dotychczas sądzono.

O specyfikacji kart graficznych AMD Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 wiemy już całkiem sporo. Oba układy wykorzystają rdzeń NAVI 24. Co ciekawe, według najnowszych doniesień, NAVI 24 będzie wytwarzany z pomocą 6 nm litografii TSMC, tym samym uzyskując nieco lepszą sprawność energetyczną. Byłaby to zatem pierwsza zapowiedź karty graficznej, wykorzystującej 6 nm proces technologiczny. W przypadku kart Intel ARC, dostępność spodziewana jest w późniejszym czasie (jednak dalej w Q1 2022). Drugą nową informacją ma być to, że tylko Radeon RX 6500 XT będzie dostępny w sprzedaży detalicznej. Radeon RX 6400 ma być dostępny wyłącznie dla OEM, niczym desktopowe APU AMD w początkowej fazie sprzedaży.



AMD Radeon RX 6500 XT.

AMD Radeon RX 6500 XT wykorzysta pełny rdzeń NAVI 24 z 1024 procesorami strumieniowymi, 16 rdzeniami Ray Accelerators oraz 16 MB pamięci Infinity Cache. Karta otrzyma 4 GB pamięci GDDR6 16 Gbps na 64-bitowej magistrali, co przełoży się na przepustowość rzędu 128 GB/s. W przypadku Radeona RX 6400, otrzymamy rdzeń NAVI 24 z 768 procesorami strumieniowymi oraz 12 rdzeniami Ray Accelerators. Ponadto karta będzie wyposażona w 16 MB Infinity Cache oraz 4 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na 64-bitowej szynie pamięci (przepustowość 112 GB/s). Współczynnik Total Board Power (TBP) Radeona RX 6500 XT sięga 107 W, podczas gry Radeona RX 6400 - 53 W. Premiera Radeona RX 6500 XT zaplanowana została na 19 stycznia, z kolei Radeon RX 6400 zadebiutuje nie wcześniej niż w marcu.



AMD Radeon RX 6400.

Źródło: VideoCardz