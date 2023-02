AMD publikuje zunifikowane sterowniki dla Radeonów z serii RX 6000 i RX 7000. Można liczyć na wzrost wydajności w wielu tytułach

Posiadacze kart graficznych AMD Radeon z serii RX 6000 mogą mieć powody do radości. Po długiej przerwie amerykańska firma wypuściła bowiem wreszcie nową wersję sterowników dla starszych GPU. Warto odnotować, że przy okazji doszło także do ujednolicenia oprogramowania. Można przypuszczać, że wszyscy użytkownicy kart "czerwonych" będą od tej chwili otrzymywać ten sam pakiet sterowników. Byłaby to z pewnością pozytywna zmiana.

Firma AMD opublikowała sterowniki Adrenalin Edition 23.2.1. Oprogramowanie przeznaczone jest także do starszych kart graficznych Radeon. Można liczyć na wzrost wydajności i poprawę wielu błędów.

Sterowniki Adrenalin Edition 23.2.1 zostały zoptymalizowane przede wszystkim pod kątem wydanych ostatnio gier. Dodano oficjalne wsparcie dla Forspoken i Dead Space Remake. Lepiej powinno działać także Hogwarts Legacy. Na tym jednak nie koniec, bowiem dzięki nowej wersji oprogramowania da się zauważyć także wzrost wydajności w wielu starszych tytułach. Największą różnicę odnotowano w przypadku F1 2022, gdzie uzyskano rezultaty lepsze nawet o 19%. Więcej FPS-ów można także uświadczyć między innymi w Doom Eternal, Marvel’s Spider-Man Remastered, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider czy Borderlands 3. Różnica w większości przypadków oscyluje w okolicach 5%. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że porównania dokonywano na Radeonie RX 6950 XT, działającym w rozdzielczości 4K.

Poprawiono także błędy, w wyniku których wielu graczy doświadczało problemów z wydajnością w grach Fortnite oraz Sea of Thieves. Graczy nie powinny też trapić już crashe w Door Kickers 2, Baldur’s Gate 3 oraz Battlefield 4. Rozwiązano ponadto problemy z brakującymi lub migoczącymi teksturami w Emergency 4 oraz białą roślinnością w Hogwarts Legacy. Osoby doświadczające błędów podczas uruchamiania oprogramowania w systemie Windows 11, także będą mogły odetchnąć z ulgą.

Nowe sterowniki AMD wprowadzają również szereg innych zmian. Zaimplementowano bowiem funkcje, które do tej pory były dostępne wyłącznie dla posiadaczy Radeonów z serii RX 7000. Mowa tu przede wszystkim o poprawkach optymalizacyjnych dla standardów kodowania wideo H.264 i H.265 oraz aktualizacji dla programu AMD Link, który oferuje możliwość streamingu gier z PC-tów na urządzenia mobilne i telewizory. Sterowniki otrzymały także wsparcie kompilatora IREE dla API Vulkan. Nie uporano się ze wszystkimi zgłoszonymi problemami, ale zostaną one prawdopodobnie naprawione w kolejnych edycjach sterowników. Nowe oprogramowanie jest oczywiście przeznaczone nie tylko dla Radeonów z serii RX 6000 i RX 7000, ale także do dużo starszych kart graficznych amerykańskiej firmy.

AKTUALIZACJA: W sieci pojawiają się doniesienia, że instalacja sterowników Adrenalin 23.2.1 może zmodyfikować ustawienia BIOS-u i zmienić opcję rozruchu, co z kolei może prowadzić do awarii systemu. Warto więc wstrzymać się z aktualizacją lub przeprowadzić ją z należytą dokładnością (z wykonaniem kopii bezpieczeństwa). Sprawa szerzej opisywana jest TUTAJ.

Źródło: AMD, Tom's Hardware