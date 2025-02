AMD ogłosiło, że prezes Victor Peng odchodzi na emeryturę. Postać przez lata była kluczowym ogniwem w przedsiębiorstwie

Choć wielu z nas kojarzy CEO, dyrektorów generalnych największych technologicznych firm, rzadko kiedy mamy okazję poznać inne ważne postacie w zarządach. Często słyszymy o nich dopiero wtedy, gdy opuszczają swoje stanowiska. Victor Peng, długoletni prezes AMD i Xilinx, wkrótce przejdzie na emeryturę. Jego wkład w rozwój technologii półprzewodnikowych oraz strategiczne decyzje znacząco przyczyniły się do umocnienia pozycji AMD na rynku.

AMD ogłosiło, że prezes Victor Peng odejdzie na emeryturę 30 Sierpnia 2024 roku. Postać zapisała się na kartach historii AMD i Xilinx, piastując wiele ważnych stanowisk w ciągu ponad 40 lat owocnej pracy.

Victor Peng uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki na Rensselaer Polytechnic Institute oraz tytuł magistra inżyniera w tej samej dziedzinie na Cornell University. Jest również posiadaczem czterech amerykańskich patentów w dziedzinie elektroniki. Od lutego 2019 roku Peng zasiada w zarządzie KLA Corporation, firmy zajmującej się systemami kontroli procesów i zarządzania wydajnością w produkcji półprzewodników. Przed dołączeniem do AMD, Peng zdobywał doświadczenie w MIPS Technologies, SGI i Digital Equipment Corp. Do 2008 roku był wiceprezesem AMD ds. inżynierii krzemowej w Graphics Products Group, gdzie kierował zespołem Central Silicon Engineering, który zajmował się rozwojem technologii graficznych, układów dla konsol do gier i chipsetów. W lipcu 2014 roku Victor Peng objął stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora generalnego Xilinx do spraw produktów, gdzie odpowiadał za rozwój i marketing produktów firmy.

W kwietniu 2017 roku Victor Peng awansował na dyrektora operacyjnego, a w styczniu 2018 roku objął stanowisko CEO Xilinx. Jego kadencja to czas znaczącego wzrostu udziału firmy w rynku oraz rozszerzenia działalności na rynki centrów danych. Peng odegrał kluczową rolę w przekształceniu Xilinx z mniejszościowego dostawcy chipów w znaczącego gracza na rynku, wprowadzając platformy takie jak Versal ACAP i akceleratory Alveo. W 2022 roku, po wykupieniu Xilinx przez AMD, Peng powrócił do firmy po 14 latach nieobecności, obejmując stanowisko członka rady dyrektorów i prezesa do spraw m.in. akceleratorów oraz oprogramowania AI i Data Center. Jego doświadczenie i umiejętności w zakresie układów FPGA, SoC, procesorów graficznych i wysokowydajnych procesorów uczyniły go wysoko cenionym specjalistą w branży. Jednakże, po ponad 40 latach owocnej pracy, Victor Peng ogłosił swoje odejście na emeryturę, które nastąpi 30 sierpnia 2024 roku. Jego obowiązki przejmie Vamsi Boppana, obecny wiceprezes odpowiedzialny za Artificial Intelligence Group (AIG) w strukturach AMD. Boppana będzie teraz podlegać CEO dr Lisie Su.

Źródło: AMD